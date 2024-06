Nach Messerattacke in Mannheim: Trauerfeier für getöteten Polizisten geplant

Nach dem Tod eines 29-jährigen Polizisten beim Einsatz wegen einer Messerattacke am Freitag auf dem Mannheimer Marktplatz ist eine Trauerfeier für den Beamten geplant.

Für den bei einer Messerattacke in Mannheim getöteten Polizisten ist eine Trauerfeier geplant. Ein Zeitpunkt sei noch nicht festgesetzt worden, das sagte am Montag eine Polizeisprecherin. Die Familie des 29-Jährigen solle erst einmal Raum zum Trauern haben. Unterdessen kommen auch am Montag, drei Tage nach der Bluttat, Menschen zum Mannheimer Marktplatz, um ihre Trauer zum Ausdruck zu bringen, darunter sind auch mehrere Polizeibeamte. Sie legten am Marktplatzbrunnen unter anderem Blumen und Kerzen ab.

Kundgebung auf Marktplatz: "Mannheim hält zusammen"

Am Montagnachmittag soll es laut Stadt eine Kundgebung mit dem Motto "Mannheim hält zusammen" auf dem Mannheimer Marktplatz geben. Wie die Stadt im Internet mitteilte, werden dort Oberbürgermeister Christian Specht (CDU), die Gemeinderatsfraktionen und Religionsgemeinschaften "ein Zeichen für den Frieden in unserer Stadt und den gemeinsam getragenen Wunsch nach Zusammenhalt setzen". Nach einer Rede des Oberbürgermeisters soll es ein interreligiöses Friedensgebet geben.

Die ganze Stadtgesellschaft ist eingeladen, gemeinsam deutlich zu machen, dass wir Gewalt niemals akzeptieren und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft von niemandem und keinem Gedankengut zerstören lassen.

Trauerflor und Schweigeminute, Flaggen auf Halbmast

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat für den gestorbenen Polizisten unterdessen Trauerflor und eine Schweigeminute veranlasst. Ab sofort und bis zum Tag der Beisetzung des 29-Jährigen soll an allen Streifenwagen der Polizei Baden-Württemberg Trauerflor angebracht werden. Das teilte das Innenministerium in Stuttgart am Montag mit. Zudem sollen die Beflaggung an Dienstgebäuden der Polizei und des Innenministeriums auf Halbmast gesetzt werden. Die Schweigeminute ist laut Ministerium für Freitag (7. Juni) um 11:34 Uhr geplant - genau eine Woche nach dem Messerangriff des 25 Jahre alten Täters.

Ebenfalls am Freitag soll es eine Demonstration der AfD auf dem Mannheimer Marktplatz geben. Der Protest soll sich laut AfD unter anderem "gegen islamischen Terror" und "Massenmigration" richten.

Mahnwache am Sonntag gegen Hass und Gewalt

Bereits am Sonntag hatten auf dem Marktplatz etwa 800 Menschen an einer Mahnwache gegen Hass und Gewalt teilgenommen. Parallel dazu fand eine Veranstaltung der "Jungen Alternative" (JA), die Jugendorganisation der AfD, mit 150 Personen statt. Die JA wird vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Beide Gruppierungen wurden von der Polizei getrennt.

Angreifer sticht auf mehrere Menschen ein, Polizist erliegt Verletzungen

Bei dem Angriff hatte ein 25-jähriger Mann am vergangenen Freitag auf dem Marktplatz in der Mannheimer Innenstadt bei einer Veranstaltung der islamkritischen Bewegung Pax Europa (BPE) sechs Männer verletzt, darunter den Polizisten. Der 29-Jährige erlag am Sonntagnachmittag seinen Verletzungen.

Messerangriff in Mannheim: Angreifer noch nicht vernehmungsfähig

Der aus Afghanistan stammende Angreifer, der seit 2014 in Deutschland lebt, hatte dem Beamten mehrmals in den Kopfbereich gestochen. Das Motiv ist weiter unklar. Bisher sei der Mann nicht vernehmungsfähig gewesen, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Ein weiterer Polizeibeamter hatte den Angreifer bei dem Einsatz am Freitag angeschossen, um ihn zu stoppen. Die Ermittler erhoffen sich neben Aussagen zum Tatmotiv vom Täter weitere Erkenntnisse durch die Auswertung des Materials, das Polizisten bei der Durchsuchung seiner Wohnung im hessischen Heppenheim (Kreis Bergstraße) gefunden haben.

Die Ermittlungen zu der Tat hat die Staatsschutz-Abteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe übernommen. Nach SWR-Informationen informiert sich auch die Bundesanwaltschaft über die Ermittlungen. Sollte sich herausstellen, dass es einen politischen Hintergrund gibt, dürfte sie das Verfahren übernehmen.