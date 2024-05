Am Freitagmittag ist es laut der Mannheimer Polizei am Marktplatz in der Innenstadt zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Es gab mehrere Verletzte.

Ein Mann hat am Freitagmittag nach Polizeiangaben mit einem Messer mehrere Personen angegriffen. Insgesamt wurden drei Personen verletzt, einer davon ist ein Polizeibeamter. Eine Gefahr für weitere Beteiligte bestehe Stand jetzt nicht mehr, so eine Polizeisprecherin. Der Angreifer wurde laut Polizei ebenfalls verletzt. Über das Ausmaß und die Schwere der Verletzungen gab die Polizei bislang nichts bekannt. Polizeieinsatz auf dem Mannheimer Marktplatz in der Innenstadt am Freitagmittag. SWR Vorfall in Mannheim vor Stand von Bürgerbewegung "Pax Europa" Laut Stadt Mannheim war es zu dem Einsatz rund um einen Infostand von "Pax Europa" auf dem Marktplatz gekommen. Die Bürgerbewegung "Pax Europa" (BPE) ist ein rechtspopulistischer Verein mit Sitz in Krefeld und gilt als islamkritisch. Das Motiv der Tat sei derzeit noch unklar. Ob die Messerattacke einen politischen Hintergrund habe, sei Gegenstand der Ermittlungen. Rettungskräfte und auch ein Rettungshubschrauber seien im Einsatz, sagte die Polizeisprecherin. Der Marktplatz sei abgesperrt worden, zudem seien Sichtschutzwände aufgebaut worden. Video in sozialen Netzwerken: Angreifer offenbar durch Polizeiwaffe gestoppt Videoaufnahmen von dem Geschehen kursieren in den Sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel auf der Plattform "X". Zu sehen ist dort, wie eine Person mit einem Messer einen Mann angreift und verletzt. Dann ist zu sehen, wie der Angreifer auf einen Polizeibeamten einsticht und diesen am Kopf verletzt. Schließlich wird der Angreifer offenbar durch den Schuss einer Polizeiwaffe zu Boden gestreckt. Auf dem Video sind mehrere Polizeibeamte mit Dienstwaffen in der Hand zu sehen. Der Straßenbahnverkehr ist zwischen dem Kurpfalzkreisel und dem Mannheimer Paradeplatz bis auf weiteres gesperrt. Mehr in Kürze.