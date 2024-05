In Bad Mergentheim ist am Freitag ein Streit eskaliert. Am Ende gingen zwei Männer mit einem Messer und einem Hammer aufeinander los. Einer wurde schwer verletzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts auf einem Firmengelände in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis). Das bestätigte die Polizei dem SWR. Zunächst hatten die Fränkischen Nachrichten berichtet. Mit Hammer und Messer aufeinander losgegangen Schon am Freitagvormittag sollen demnach zwei Männer auf dem Betriebsgelände der Firma Würth auf dem Drillberg in Bad Mergentheim gestritten haben - zunächst verbal. Doch der Streit eskalierte wohl. Am Ende war einer der beiden schwer verletzt, der andere wurde festgenommen, so die Polizei. Denn bei dem weiteren Streit sollen die beiden auch mit einem Messer und einem Hammer aufeinander losgegangen sein. Die Ermittlungen führt die Staatsanwaltschaft Ellwangen. Die Behörden wollen am Montag weitere Informationen herausgeben.