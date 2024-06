Nach Messerattacke in Mannheim: Verletzter Polizist ist tot

Der Polizist, der bei dem Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz schwer verletzt worden ist, ist tot. Das teilten Polizei Mannheim, LKA und Staatsanwaltschaft mit.

Der Polizist, der bei der Messerattacke auf dem Rathausplatz in Mannheim schwer verletzt wurde, ist tot. Das teilten die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, das Polizeipräsidium Mannheim und das Landeskriminalamt am Sonntagabend mit.

Messerattacke in Mannheim: Sieben Verletzte, mutmaßlicher Täter im Krankenhaus

Am Freitagmittag hatte ein Mann auf dem Mannheimer Marktplatz mit einem Messer mehrere Personen angegriffen. Laut Polizei wurden insgesamt sieben Personen verletzt. In ersten Meldungen der Polizei war noch von drei Verletzten die Rede gewesen. Unter den Verletzten war auch der Polizeibeamte, der nun seinen Verletzungen erlag. Der von der Polizei niedergeschossene, mutmaßliche Täter ist demnach operiert worden und zurzeit nicht vernehmungsfähig. Die Suche nach dem Motiv sei daher bislang nicht vorangekommen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen aus Afghanistan stammenden Mann, der 2014 nach Deutschland kam. "Was uns am meisten umtreibt, ist die Frage nach dem Motiv", hieß es aus dem Landeskriminalamt. Die Messerattacke geschah an einem Infostand der islamkritischen Bürgerbewegung "Pax Europa" (BPE).

Anteilnahme, JA-Versammlung und Mahnwache "gegen Hass und Hetze"

In Mannheim haben in den Tagen nach dem Messerangriff die Menschen ihrer Bestürzung mit Blumen und Kerzen Ausdruck gegeben. Am Sonntag waren laut Polizei auf dem Marktplatz in der Mannheimer Innenstadt 800 Menschen zu einer Mahnwache zusammengekommen. Sie bildeten eine Menschenkette. Das Motto: "Zusammenhalt gegen Gewalt, Hass und Hetze". Anlass war eine Versammlung der Jungen Alternative Baden-Württemberg (JA). Die Jugendorganisation der AfD hatte praktisch zeitgleich zu einer Mahnwache ebenfalls auf dem Marktplatz aufgerufen. Ihr Motto "Remigration hätte diese Tat verhindert". Dort fanden sich laut Polizei rund 150 Menschen ein. Die JA Baden-Württemberg wird vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet.