Mannheimer drücken Bestürzung über Messerattacke aus

Am Freitag hat ein Mann bei einer Messerattacke auf dem Mannheimer Marktplatz sechs Menschen verletzt. Am Tag danach haben Menschen ihrer Bestürzung mit Blumen und Kerzen Ausdruck gegeben.

Am Freitag hat in Mannheim in 25-jähriger Mann eine vermutlich islamistisch motivierte Messerattacke auf einen Infostand der islamkritischen Bewegung Pax Europa verübt. Dabei wurde unter anderem ein Polizist lebensgefährlich verletzt. Nach Informationen des baden-württembergischen Landeskriminalamtes wurde er am Samstagnachmittag in ein künstliches Koma versetzt.

Geschehnisse überschatteten den Samstagsmarkt

Wie gewöhnlich fand auf dem Innenstadt-Platz am Vormittag der Samstagsmarkt statt. Auf den ersten Blick verlief alles ganz normal. Bei genauerem Hinsehen konnte man jedoch entdecken, dass an dem Brunnen in der Mitte des Platzes Blumen und Kerzen abgelegt wurden. Auf einem Zettel stand: "Wann hört der Hass endlich auf?" Viele Menschen kamen offenbar ins Gespräch miteinander und drückten ihre Fassungslosigkeit aus.

Glaubensgemeinschaften in Mannheim verurteilen die Messerattacke

Mehrere Glaubensgemeinschaften in Mannheim verurteilen die Messerattacke auf ihren Internetseiten. Der Arbeitskreis Islamischer Gemeinden Mannheim (AKIG) etwa schreibt:

Wir veruteilen diese niederträchtige und brutale Attacke aufs Schärfste. Solche Taten sind durch nichts zu rechtfertigen.

Ähnlich reagierten die Evangelische und die Katholische Kirche. Nach Informationen der Stadt Mannheim ist für Anfang nächster Woche ein gemeinsame Friedensgeplant.

Insgesamt wurden sechs Menschen durch die Messerattacke verletzt

Neben dem Polizisten, der um sein Leben ringt, wurden fünf weitere Menschen durch die Messerattacke verletzt. Einer davon war der Pax-Europa-Vorsitzende Michael Stürzenberger. Der Infostand der islamkritischen Bewegung, die teilweise vom bayrischen Verfassungsschutz beobachtet wird, war offenbar das Ziel des Angreifers. Stürzenberger meldete sich am Samstagvormittag nach einer Operation aus der Klinik zu Wort. Er dankte den Ärzten, die ihn behandelt haben.