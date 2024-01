Marc-Julien Heinsch ist als Arbeiterkind im Journalismus ein Tiefbrettbohrer, einer für die langen Recherchen - dachte er zumindest. Seit November 2021 jetzt auch in der Kurzform unterwegs. Als Redakteur bei SWR Aktuell entdeckt er, dass man auch auf dem Nachrichtentisch ganz schön dicke Bretter bohren kann.

Vor dem SWR

Vor seiner Zeit beim SWR hat Marc-Julien Heinsch in Konstanz Literatur, Kunst und Medien im Master studiert, war als Lokalreporter für den "Südkurier" unterwegs und hat das Studi-Magazin seiner Uni geleitet. Zum Redakteur hat er sich an der Deutschen Journalistenschule (DJS) in München ausbilden lassen. Er machte Station im Politikressort der "Süddeutschen Zeitung" und in der Digitalen Formatentwicklung beim Bayerischen Rundfunk, bevor er zum SWR und damit zurück in seine alte Heimat kam.