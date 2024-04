Kurz vor dem Start der Motorradsaison fährt die Polizei vermehrt Kontrollen: Besonders im Schwarzwald sind Unfallschwerpunkte im Blick. Viele Biker zeigen Verständnis für die Kontrollen.

Der Südschwarzwald ist ein Motorrad-Hotspot: Viele Touristinnen und Touristen kommen extra zum Motorradfahren hierher. Das spiegelt sich leider auch in der Unfallstatistik wider. Allein am Samstag sind zwei Motorradfahrer im Landkreis Waldshut ums Leben gekommen: Wie die Polizei mitteilte, war ein 46-jähriger Motorradfahrer bei Waldshut-Tiengen gerade im Überholvorgang, als ein vorausfahrender Traktor nach links abbog und den Motorradfahrer erfasste. Kurz vor Stühlingen ist ein 53-jähriger Mann ebenfalls von einem vor ihm links abbiegenden Auto erfasst worden. Beide Motorradfahrer sind noch am Unfallort verstorben.

Vermehrte Kontrollen in Emmendingen und Waldshut

Unfällen wie diesen will das Innenministerium jetzt mit vermehrten Kontrollen entgegenwirken. Am Sonntag stand der Raum um Waldshut-Tiengen im Fokus: Geschwindigkeit und Fahrzeugsicherheit der Motorräder wurden dabei überprüft. Auch die Lärmbelästigung ist ein großes Thema rund um das Motorradfahren. Die Anwohnenden der Landkreise Emmendingen und Waldshut-Tiengen sind hier besonders durch Motorradlärm belastet, so das Innenministerium. Daher wurde hier jetzt vermehrt kontrolliert.

Appell zur Vernunft vorm Saisonstart

Gerade zu Beginn der Motorradsaison, wenn die Motorräder aus dem Winterschlaf kommen, ist ein vorsichtiger Fahrstil besonders wichtig, so Innenminister Thomas Strobl. Deshalb hat das Innenministerium einen ganzen Aktionsmonat dem Motorrad gewidmet. Neben den mobilen und stationären Kontrollen sucht die Polizei auch das Gespräch mit Bikerinnen und Bikern: Man erhofft sich Verständnis und appelliert an die Verantwortung, die die Motorradfahrer gegenüber sich selbst und anderen haben.

Wenn viele Motorräder aus dem Winterschlaf kommen, ist es ganz besonders wichtig, gut vorbereitet und mit einer besonnenen Fahrweise in die Saison zu starten.

Verständnis für die Kontrollen unter den Motorradfahrern

Am Sonntag haben viele Bikerinnen und Biker in Bonndorf (Landkreis Waldshut) Verständnis für die Kontrollen. Viele haben auch die tödlichen Unfälle mitbekommen. "Es muss sein" - sagen die Biker, Geschwindigkeit sei oftmals ein Ventil, um Dampf abzulassen. Auch die schönen Strecken laden fast dazu ein, so ein anderer Motorradfahrer. An diesem Sonntag stellt die Polizei kaum Geschwindigkeitsverstöße fest. Zu schnell gefahren seien an diesem Sonntag mehr Autofahrer als Biker. Die meisten Motorräder seien außerdem technisch top für die Saison vorbereitet gewesen, so die Beobachtungen der Polizei.

Zehn Prozent mehr Tote bei Motorradunfällen

Die Verkehrsunfallstatistik 2023 für Baden-Württemberg zeigt: Im vergangenen Jahr ist die Anzahl der getöteten Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer bei Unfällen gegenüber dem Vorjahr um zehn Prozent gestiegen. Dabei wurden mehr als die Hälfte der Unfälle durch zu hohe Geschwindigkeit verursacht. Mit einem Anteil von 63 Prozent wurden die meisten tödlichen Motorradunfälle durch die Verunglückten selbst verursacht. Jeder fünfte Motorradunfall passiert durch Fehler beim Überholen. Innenminister Thomas Strobl hält vermehrte Kontrollen daher für dringend notwendig. Es sei besonders wichtig, dass Bikerinnen und Biker besonders "aufmerksam, vorausschauend und mit angepasster Geschwindigkeit fahren", so Innenminister Strobl.