Alle Informationen zur Kommunalwahl und zur Europawahl 2024 live im Ticker: Prognosen, Hochrechnungen, Ergebnisse und Reaktionen - alles, was für Baden-Württemberg wichtig ist.

18:38 Uhr Ergebnisse aus Deutschland werden in Brüssel aufmerksam verfolgt Deutschland stellt im Europaparlament 96 Abgeordnete - so viele wie kein anderes EU-Mitgliedsland. In Brüssel werden die ersten Ergebnisse der Europawahl aus Deutschland daher mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Aus Brüssel berichtet SWR Redakteurin Astrid Meisoll: Video herunterladen (36,8 MB | MP4) AUTOR/IN Patrick Seibert

18:37 Uhr Erste Hochrechnung zur Europawahl in Deutschland: Grüne abgestraft - AfD profitiert Bei der Europawahl 2024 in Deutschland sind die Ampel-Parteien der ersten Hochrechnung zufolge abgestraft worden. Stärkste Kraft ist die CDU/CSU mit 29,6 Prozent. Außerdem profitiert die AfD - sie kommt der Hochrechnung zufolge auf 16,4 Prozent der Stimmen. Sendung am So. , 9.6.2024 19:45 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW AUTOR/IN Marcel Kuntz

18:30 Uhr Grundstimmung vor der Europawahl: 70 Prozent sehen Wirtschaftslage negativ Vor der Europawahl 2024 gaben 77 Prozent der Befragten an, dass die aktuellen Verhältnisse in Deutschland Anlass zur Beunruhigung geben. 17 Prozent gaben an, zuversichtlich zu sein. Die wirtschaftliche Lage wurde deutlich schlechter eingeschätzt als noch 2019. Während im Jahr 2019 76 Prozent der Befragten die Wirtschaftslage als positiv bewerteten - und nur 24 Prozent als negativ - schätzten vor der aktuellen Wahl nur 28 Prozent die Wirtschaftslage positiv ein und 70 Prozent als schlecht. Die Grundstimmung im Überblick: AUTOR/IN Marcel Kuntz

18:19 Uhr Nachspielzeit im Kreis Karlsruhe Lange Schlangen vor einigen Wahlbüros werden aus Pfinztal gemeldet. Am frühen Abend wurde beobachtet, wie sich wartende Bürgerinnen und Bürger nach längerer Wartezeit abwendeten und nach Hause gingen, ohne gewählt zu haben. Das Wahlbüro des Landkreises bestätigte ein hohes Aufkommen vor einigen Wahlbüros in Pfinztal. Wichtig sei aber, so der Wahlleiter und die Pressesprecherin aus der Gemeinde Pfinztal, wer bis spätestens 18 Uhr in der Schlange vor einem Wahlbüro stand, dürfe auch noch wählen, auch wenn offiziell seit 18 Uhr die Wahllokale geschlossen seien. Grund für die langen Schlangen vor einigen Wahlbüros und damit verbundene Wartezeiten könnten in vielen Fällen Wählerinnen und Wähler gewesen sein, die vergleichsweise lange in den Wahlkabinen verweilten, weil sie erst vor Ort ihre Wahlscheine ausfüllten. Dies erklärten übereinstimmend der Wahlleiter des Landkreisbüros Karlsruhe und die Pressesprecherin aus der Gemeinde Pfinztal. Lange Schlangen vor einigen Wahlbüros werden aus Pfinztal (Kreis Karlsruhe) gemeldet. Wer bis spätestens 18 Uhr in der Schlange vor einem Wahlbüro stand, darf auch noch wählen. SWR Georg Peter AUTOR/IN Johannes Stier

18:16 Uhr Wahlbeteiligung bei Europawahl in Deutschland gestiegen Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl liegt in Deutschland nach einer vorläufigen Schätzung bei 64 Prozent - das sind 2,6 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Europawahl 2019. Der Anteil der Briefwähler ist im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren sehr deutlich gestiegen: 39 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben per Brief abgestimmt. 2019 waren es 28,4 Prozent. SWR infratest dimap / SWR SWR infratest dimap / SWR AUTOR/IN Patrick Seibert

18:07 Uhr Warteschlangen und Wahlurnen-Nachschub im Ostalbkreis Die Wahlämter im Ostalbkreis gehen von einer guten Wahlbeteiligung aus. Nach Angaben des Wahlamts Schwäbisch Gmünd hätten Helferinnen und Helfer Wahlurnen nachgeliefert, weil diese bereits am Nachmittag voll waren. Vor einigen Wahllokalen hätten Menschen Schlange gestanden. Auch in Aalen vermeldete das Wahlamt teils lange Warteschlangen vor den Wahlräumen. Im Nachbarlandkreis Ulm hat das Wahlamt aufgrund reger Wahlbeteiligung eine Wahlkabine nachgeliefert ebenso wie im Landkreis Heidenheim. AUTOR/IN Catharina Straß

18:00 Uhr 18 Uhr - Wahllokale geschlossen Zehn Stunden sind vorbei - seit heute Morgen um 8 Uhr konnten die Stimmberechtigten in Baden-Württemberg abstimmen. Jetzt sind die Wahllokale im ganzen Land geschlossen. Für die Europwahl gibt es die erste Prognose und für die vielen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer heißt es nun: Stimmen zählen. Sendung am So. , 9.6.2024 20:20 Uhr, SWR - Die Wahl, SWR BW AUTOR/IN Patrick Seibert

18:00 Uhr Grüne stürzen bei Europawahl in Deutschland ab Bei der Europawahl sind die Grünen in Deutschland laut Prognose des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap abgestürzt: Stärkste Kraft sind CDU/CSU mit 29,5 Prozent (Plus 0,6). Die AfD legt laut Prognose um 5,5 Prozent zu und wäre damit zweitstärkste Kraft mit 16,5 Prozent. Dahinter kommen SPD (14 Prozent, Minus 1,8 ), Grüne (12,0 Prozent, Minus 8,5), BSW (5,5 Prozent), FDP (5,0 Prozent, Minus 0,4) und die Linke (2,8 Prozent, Minus 2,7). 14,7 Prozent der Stimmen entfallen auf andere Parteien und Wählervereinigungen. Bei der Europawahl in Deutschland gilt anders als bei Bundestags- und Landtagswahlen keine Sperrklausel, also etwa eine Fünf-Prozent-Hürde. Sendung am So. , 9.6.2024 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW AUTOR/IN Marcel Kuntz

17:57 Uhr Fehlende Stimmzettel und Umschläge in Weinheim In Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) waren am Nachmittag in mehreren Wahllokalen Stimmzettel und Umschläge ausgegangen. Nachschub musste erst aus einem zentralen Lager geholt werden, so ein Sprecher der Stadt. Einige Wählerinnen und Wähler mussten warten oder ein zweites Mal ins Wahllokal kommen. In Weinheim findet heute nicht nur die Kommunal-, Kreistags- und Europawahl statt. Zusätzlich gibt es noch einen Bürgerentscheid, ob die Planungen für ein Hotel und Parkdeck für das Freizeitbad miramar fortgeführt werden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow AUTOR/IN Ninja Degen

17:36 Uhr Konstanz: Senioren kritisieren Wahlorganisation In Konstanz kritisieren Seniorenvertreterinnen und -vertreter die Organisation des Wahlsonntags. In einigen Wahllokalen sei es zu Wartezeiten von bis zu einer Stunde gekommen - ohne Sitzmöglichkeiten für ältere Menschen. Außerdem seien die Wahlumschläge zu klein gewesen. Nicht nur Ältere hätten Mühe gehabt, die Wahlzettel in die Kuverts zu packen, so Luise Mitsch vom Konstanzer Altenhilfeverein. AUTOR/IN Stefanie Baumann

17:31 Uhr Wenig los im Baden-Badener Rathaus In einem Wahlbüro im Baden-Badener Rathaus kamen die Wählerinnen und Wähler am Nachmittag nur stoßweise, teils war es auch komplett leer. Die Beteiligung habe bis zum Nachmittag in diesem Wahlbezirk bei 33 Prozent gelegen. Allerdings gebe es dort viele Menschen, die Briefwahl machen - vor allem Ältere. Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Baden-Badener Rathaus haben am Nachmittag wenig zu tun. SWR Sven Huck AUTOR/IN Sven Huck

17:30 Uhr Voraussichtliche Wahlbeteiligung in Stuttgart bei 55,0 Prozent Wie das Statistische Amt der Stadt Stuttgart mitteilte, sei das Aufkommen in den Wahllokalen auch in der letzten Stunde vor der Schließung um 18 Uhr sehr hoch. Zusammen mit dem Anteil an Briefwählern und -wählerinnen ergebe das voraussichtlich eine Wahlbeteiligung von 55,0 Prozent in Stuttgart. Sie liege damit runde 2,5 Prozentpunkte unterhalb der letzten Gemeinderatswahl 2019. AUTOR/IN Kerstin Rudat

17:21 Uhr Wahlen in Gemmingen: Überflutung noch Thema In Gemmingen (Kreis Heilbronn) überfluteten Mitte Mai Wassermassen mit Schlamm den Ortskern. Die ganz Gemeinde hatte bei den Aufräumarbeiten mit angepackt. Was bewegt die Menschen am heutigen Wahlsonntag vor Ort? Eine Wählerin sagte bei einer nicht-repräsentativen Umfrage dem SWR: Gerade nach dem Hochwassererlebnis sei ihr das Thema Umwelt jetzt wichtig. Vor allem in Bezug auf Europa, wo einige Länder noch nicht so weit seien wie Deutschland - etwa bei erneuerbaren Energien. Das lokale Unwetter im Mai, so die Wählerin, hätte man aber hier nicht verhindern können. Einen Gemminger Wähler hat die große Hilfsbereitschaft im Ort nachhaltig beeindruckt. So ein Ereignis zeige, dass Menschen zusammenhalten, wenn es kritisch wird. So habe sich auch gezeigt, wie wichtig ein funktionierendes Vereinsleben im Ort ist. Sendung am Mo. , 10.6.2024 10:00 Uhr, SWR4 am Vormittag, SWR4 AUTOR/IN Alexander Dambach

17:17 Uhr Zwischenstand Wahlbeteiligung Europawahl - leichter Rückgang Landeswahlleiterin Cornelia Nesch teilte mit, dass die repräsentativ erhobene Wahlbeteiligung an der Europawahl in den Wahllokalen Baden-Württembergs um 14 Uhr 25,7 Prozent betrug. Die abgegebenen Stimmen der Briefwählerinnen und Briefwähler sind dabei nicht berücksichtigt. 2019 wurde zum selben Zeitpunkt eine Wahlbeteiligung von 29,6 Prozent ermittelt, also 3,9 Prozentpunkte mehr. Bundesweit lag die Wahlbeteiligung um 14 Uhr nach Hochrechnungen etwas höher als in Baden-Württemberg. Laut Auskunft der Bundeswahlleiterin lag sie bei 32,3 Prozent - ebenfalls ohne Berücksichtigung der abgegebenen Briefwahlstimmen. Insgesamt beteiligten sich 2019 61,4 Prozent der wahlberechtigten Deutschen an der Europawahl. Die Landes - und die Bundeswahlleiterin rufen alle Wahlberechtigten, die ihre Stimmen bislang noch nicht abgegeben haben, dazu auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet. AUTOR/IN Bettina Gall

17:13 Uhr Spitzenkandidatin der Piratenpartei Hirschel wählt in Ulm-Einsingen Die Ulmer Informatikerin und Stadträtin Anja Hirschel ist Spitzenkandidatin der Piratenpartei bei der Europawahl. Sie hat gute Chancen, Abgeordnete im EU-Parlament zu werden. Ihr Kreuzchen hat sie am Nachmittag in Ulm-Einsingen gesetzt. Sie will sich in Europa vor allem um Datenschutz und Datensicherheit der digitalen Medien, aber auch um den Umweltschutz kümmern. SWR AUTOR/IN Catharina Straß

17:00 Uhr Endspurt: In einer Stunde schließen die Wahllokale Noch eine Stunde lang ist es möglich, wählen zu gehen. Um 18 Uhr schließen die Wahllokale in den rund 1.100 Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg. Dann beginnen die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer mit dem Auszählen der Stimmen. Viele Ehrenamtliche sind als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz - durchaus gut gelaunt: Monika Layer und Sohn Steffen Layer in einem Ulmer Wahllokal. SWR AUTOR/IN Patrick Seibert

16:57 Uhr Wie sind die politischen Kräfteverhältnisse in Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe? Die Wahlforscherinnen und Wahlforscher von Infratest dimap arbeiten im SWR Studio in Stuttgart auf Hochtouren, um die Präsentation der Zahlen vorzubereiten: Baden-Württemberg ist durch die zeitgleich stattfindende Kommunalwahl besonders. Es wird nicht nur die Prognose zur Europawahl, sondern auch die Prognosen für die drei größten Städte für die Gemeinderatswahlen erstellt. Da die Ergebnisse der Kommunalwahl lange auf sich warten lassen, gibt es damit schon am Wahlsonntag eine Information über die politischen Kräfteverhältnisse in Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe. Die Städteprognosen in Baden-Württemberg sind für uns Wahlforscher sehr spannend, weil das komplizierte Kommunalwahlrecht einige Herausforderungen mit sich bringt. Anja Simon, Wahlforscherin bei Infratest dimap SWR AUTOR/IN Susan Pfahlbusch

16:41 Uhr Schweizer sagen "Ja" zu mehr Erneuerbaren - und zu längeren AKW-Laufzeiten Auch in der Schweiz wird heute abgestimmt: Per Volksentscheid haben die Menschen dort die Weichen für die zukünftige Energieversorgung der Schweiz gestellt. Rund 69 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben für das sogenannte Stromversorgungsgesetz gestimmt, die Wahlbeteiligung lag bei circa 45 Prozent. Das Gesetz sieht vor, dass unter anderem mehr erneuerbare Energie in der Schweiz erzeugt wird und die Hürden beim Ausbau von Wasserkraft, Wind- und Solarenergie kleiner werden. Damit soll auch die Abhängigkeit vom Ausland reduziert werden. Auch die Atomkraftwerke sind Teil des neuen Gesetzes. Danach könnte der Betrieb der grenznahen Schweizer Atomkraftwerke bis auf 80 Jahre ausgedehnt werden. Bern Dreiland Aktuell Volksabstimmung in der Schweiz: Deutliches "Ja" zum Stromversorgungsgesetz Mehr erneuerbare Energie, weniger Hürden beim Ausbau, aber auch eine Verlängerung der Laufzeiten der Schweizer Atomkraftwerke. 69% der Schweizerinnen und Schweizer haben dazu "Ja" gesagt. 18:00 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg mit Dreiland Aktuell SWR BW AUTOR/IN Christoph Regli

16:36 Uhr Junge mit Wasserpistole löst Polizeieinsatz vor Wahllokal aus In Wellendingen (Kreis Rottweil) hat ein Kind vor einem Wahllokal mit einer Wasserpistole für ein Missverständnis gesorgt und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei in Konstanz berichtete, war der Junge im Notruf als Mann geschildert worden, der mit einer im Hosenbund steckenden Pistole die Straße gegenüber dem Wahllokal entlang gegangen sei. Mehrere Einsatzkräfte überprüften den Vorfall und konnten dann Entwarnung geben: Ein Zeuge berichtete, dass es sich bei dem vermeintlichen Mann um ein Kind mit Wasserpistole gehandelt habe. Der Junge sei zuvor mit einem gleichaltrigen Freund lachend und in nassen Klamotten davongerannt. AUTOR/IN Patrick Seibert

16:34 Uhr Nach Panne im Vorfeld: In Eppingen großes Interesse an der Wahl Im Eppinger Stadtteil Richen (Kreis Heilbronn) zeichnete sich laut Wahlvorsteher Sönke Brenner bis zum Mittag eine gute Wahlbeteiligung ab. Er findet, gerade bei Kommunalwahlen herrsche eine ganz besondere Atmosphäre. Man habe einen engen Bezug zu den Bewerberinnen und Bewerbern. "Das ist für mich die unmittelbarste Form der Wahl", sagte Brenner dem SWR. Insgesamt sind bei der Stadt Eppingen über 150 Wahlhelferinnen und -helfer im Einsatz, die überwiegende Zahl sind dabei Mitarbeitende der Kommune. SWR-Reporterin Juliane Pyper zur Wahl in Eppingen: Im Vorfeld der Wahl hatte es eine Panne in Eppingen und Ittlingen (Kreis Heilbronn) gegeben. 2.000 Bürgerinnen und Bürger hatten fehlerhafte Briefwahlunterlagen zugeschickt bekommen. Grund war laut Heilbronner Landratsamt ein Übertragungsfehler. Auf den Stimmzetteln waren sieben Kandidaten der ÖDP nicht zu finden. Die Stimmzettel mussten daher neu gedruckt und verschickt werden. An betroffene Wählerinnen und Wähler bekamen ein Informationsschreiben. Heilbronn Kommunal- und Europawahl in Heilbronn-Franken Auszählung beginnt: Das bewegte die Menschen in den Wahllokalen Ob Europa-, Kreistags- oder Kommunalwahlen - das Interesse war groß. Die Auszählung hat begonnen. Dabei bewegte die Menschen einiges in Heilbronn-Franken. 6:00 Uhr SWR4 BW am Samstagmorgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Mo. , 10.6.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg AUTOR/IN Alexander Dambach

16:29 Uhr Stuttgart: Tausende Wahlbriefe werden noch erwartet - Geringere Wahlbeteiligung als 2019 In Stuttgart haben seither weniger Menschen ihre Stimmen zur Europawahl, zur Kommunalwahl und zur Wahl der Regionalversammlung abgegeben als bei den Wahlen 2019. Allerdings sei der Andrang in den Wahllokalen in den vergangenen beiden Stunden deutlich gestiegen, teilte das Statistische Amt der Stadt Stuttgart mit. Zusammen mit dem Anteil an Briefwählenden erwartet die Stadt den Informationen nach eine Wahlbeteiligung von 54,0 Prozent. Die voraussichtliche Wahlbeteiligung liegt damit etwa 3,5 Prozentpunkte unterhalb der letzten Gemeinderatswahl 2019. Rund 23,8 Prozent der Wahlberechtigten in Stuttgart hatten bis Sonntagmorgen bereits per Briefwahl ihre Stimme abgegeben. Insgesamt wurden bis Freitagabend 124.300 Wahlscheine mit Briefwahlunterlagen versendet; bis gestern Nachmittag wurden 103.205 Wahlbriefe zurückgesendet. Diese wurden in die Briefwahllokale zur Zulassungsprüfung und Auszählung gefahren, wie die Stadt Stuttgart mitteilt. Vermutlich aufgrund der Ferien haben sich wohl viele der Briefwählenden mit der Abgabe ihrer Stimme Zeit gelassen, heißt es aus dem Statistischen Amt. Allein gestern seien bis zum Nachmittag nochmals 8.388 Wahlbriefe angekommen. Es wird erwartet, dass noch mindestens zusätzliche 6.500 Wahlbriefe in den Postkasten am Rathaus eingeworfen werden, die dann ebenfalls noch zum Schwabenzentrum zur Auszählung gebracht werden müssen. Ab 18 Uhr beginnt die Auszählung. Rund 80 Wahlhelferinnen und -helfer stehen dort bereit. Sendung am So. , 9.6.2024 16:00 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg AUTOR/IN Kerstin Rudat

16:12 Uhr Die "Wilde Wahl" in Dettensee: Besonders demokratisch? Wie berichtet, hat sich in Horb-Dettensee im Kreis Freudenstadt niemand für die Ortschaftsratswahl aufstellen lassen. Der Grund ist Unzufriedenheit. Das Gremium habe zu wenig zu melden. Frank Bernhardt, der jetzt zehn Jahre im Ortschaftsrat war, beklagt, dass man zwar bei Kleinigkeiten mitentscheiden könne. Bei größeren Plänen beschränke aber alleine schon das Budget die Möglichkeiten. Da brauche man die Unterstützung der Kernstadt Horb, und die fehle oft. Aber die Einwohnerinnen und Einwohner des Ortes machten einen dafür verantwortlich, wenn sich zu wenig bewege. Teilorte mit begrenztem Mitspracherecht Horbs OB Peter Rosenberger hat diese Vorwürfe im Gespräch mit dem SWR von sich gewiesen. In vielen Ortschaften erinnere man sich eben noch daran, wie es vor der Kreisreform vor 50 Jahren war. Aber ein Teilort habe im Verhältnis zur ganzen Gemeinde dasselbe Problem wie die Kommune im Verhältnis zum Kreis: Man könne immer nur ein Stückchen vom Kuchen abbekommen. Und Horb sei keine reiche Stadt. Der Horber Teilort Dettensee hat knapp 550 Einwohner, etwa 450 davon sind wahlberechtigt. SWR Peter Binder Bei Wählenden stieß es teilweise auf wenig Verständnis, dass sie selbst entscheiden mussten, welche Namen sie auf die Liste schreiben. Eine Frau, die mit ihrem kleinen Hund aus dem Wahllokal kam, sagte: "So weiß ich ja gar nicht, wenn ich da Namen aufschreibe, ob die überhaupt gewillt sind, irgendwas zu machen. Oder ob die sagen, was soll jetzt das?" Der amtierende Ortsvorsteher Tobias Hellstern findet die Wilde Wahl dagegen besonders demokratisch. Bei der letzten Kommunalwahl hätten genau so viele Kandidaten auf der Liste gestanden, wie man Stimmen hatte. Eine wirkliche Entscheidungsfreiheit habe man so ja nicht. Diesmal stand niemand auf der Liste. Und er habe sich so viele Gedanken wie noch nie gemacht, wer geeignet wäre, Verantwortung für Dettensee zu übernehmen. AUTOR/IN Peter Binder

16:01 Uhr Listenrekord in Freiburg: Mit dem Taschenrechner zur Abstimmung? Die anspruchsvollste Kommunalwahl findet wohl in Freiburg statt: 48 Stimmen müssen auf über 800 Kandidierende von 20 Listen verteilt werden. So viele wie nirgendwo sonst in Baden-Württemberg. Bis 13:30 Uhr haben sich 21,2 Prozent der Freiburger Wahlberechtigten in den Wahllokalen davon nicht abschrecken lassen und ihre Stimme abgegeben, wie das Freiburger Wahlamt meldete. 2019 waren es mit 22,7 Prozent noch etwas mehr Menschen, die schon vor dem Nachmittag ihre Stimme abgegeben hatten. Die Briefwahlbeteiligung vor dem Wahlsonntag wurde teilweise bereits erfasst. Ein Zwischenstand zur Europawahl zeigt eine Wahlbeteiligung von 48,9 Prozent zur Mittagszeit, was einen Anstieg um 1,2 Prozentpunkte im Vergleich zur vorherigen Europawahl vor fünf Jahren bedeutet. Sendung am So. , 9.6.2024 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW AUTOR/IN Maya Rollberg

15:55 Uhr Großer Andrang in Karlsruher Wahllokal Im Wahllokal in der Viktor-von-Scheffel-Schule in Karlsruher Stadtteil Knielingen gab es um die Mittagszeit teilweise lange Schlangen. Viele Wählerinnen und Wähler wollten ihre Stimme abgeben. Eine Wahlhelferin vor Ort erzählte dem SWR, dass schon am Morgen viele Menschen gekommen seien, um zu wählen. In Karlsruhe Knielingen gab es großen Andrang auf das Wahllokal in der Viktor-von-Scheffel-Schule. SWR Matthias Stauss AUTOR/IN Matthias Stauss

15:46 Uhr Plakatwahlkampf vs. Facebook und Co: Was ist effektiver? Während viele Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg in den Wahlkabinen ihre Stimmen abgeben, wollen wir einen Blick auf den Wahlkampf in den vergangenen Wochen werfen. Denn das gute alte Wahlplakat hatte auch dieses Jahr seinen festen Platz im Spektrum der Wahlwerbung verschiedenster Parteien und Wählervereinigungen. Der Grund: Wahlplakate erreichen mehr Menschen. Knapp zwei Drittel der Wählerinnen und Wähler nehmen sie wahr, erklärte Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider von der Universität Hohenheim in Stuttgart im Vorfeld der Wahl. Wahlwerbung auf Internetseiten oder auch auf Social Media-Kanälen werde dagegen nur von etwa 30 Prozent der Menschen wahrgenommen, so Brettschneider. Was ein gutes Wahlplakat ausmacht - und ob es wirklich Menschen von einer Partei überzeugen kann, können Sie hier nachlesen. Bildplakate wirken generell stärker als Textplakate, erklärt Forscher Brettschneider. Manche Parteien verzichten trotzdem teilweise auf Bilder. SWR SWR Sendung am Di. , 7.5.2024 10:00 Uhr, SWR4 am Vormittag, SWR4 AUTOR/IN Patrick Seibert

14:42 Uhr Wahl in Tracht In manchen Orten in Baden-Württemberg wird heute sogar in Tracht gewählt - so wie hier in traditioneller Schwarzwälder Tracht im Wahllokal in der Festhalle in Gutach (Kreis Emmendingen). dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Silas Stein AUTOR/IN Patrick Seibert

14:33 Uhr CDU-Landeschef Manuel Hagel wählt in Ehingen Der CDU-Landeschef in Baden-Württemberg hat schon gewählt: Am Vormittag kam Manuel Hagel zu Fuß ins Wahllokal in Ehingen-Nasgenstadt (Alb-Donau-Kreis) und gab seine Stimme für Kommunal- und Europawahl ab. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod