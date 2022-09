SWR-Redakteur Marcel Kuntz Verwendung nur in Absprache

Aufgewachsen in einem idyllischen kleinen Dorf am Rhein, zog es den Südpfälzer 2013 nach Stuttgart. Gekommen, um zu studieren, musste Marcel Kuntz erst mit dem "Ländle" warm werden. Einige Umzüge später - Praxissemester in der Onlineredaktion der FAZ, Masterstudium der Medienwissenschaft in Tübingen - ist er dann aber doch geblieben. Mittlerweile nennt er Baden-Württembergs Landeshauptstadt seine Heimat.

Journalistisch ist Marcel Kuntz ein "Allrounder". Sein Weg führte ihn vom Lokalen ins Überregionale, von Zeitungen in Online-Redaktionen und vom Fernsehen zum Hörfunk. War er früher als Reporter viel draußen, ist er jetzt vor allem drinnen, haut weniger in die Tasten und ist mehr hinter den Kulissen tätig.

Beim SWR ist Marcel Kuntz seit 2016, hauptsächlich bei SWR Aktuell Online, mit einem einjährigen TV-Ausflug zu "ZurSache Baden-Württemberg".