Politikwissenschaftler Frank Brettschneider von der Universität Hohenheim hat im Gespräch mit dem SWR einen Blick in Richtung Landtagswahl geworfen. Für die Grünen sei es durch den Absturz am vergangene Wahl-Sonntag "sehr, sehr viel schwerer geworden", so der Politikwissenschaftler.