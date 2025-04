Die Polizei hat vergangene Woche in Baden-Württemberg verstärkte Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Es wurden mehr Verstöße als im Jahr 2024 verzeichnet.

Bei den landesweiten Geschwindigkeitskontrollen in der vergangenen Woche, der sogenannten "Speedweek", sind in Baden-Württemberg insgesamt 90.515 Verstöße festgestellt worden. Das geht aus der Bilanz des Innenministeriums hervor. Das sind deutlich mehr als 2024. Damals waren es 71.029 Verstöße. Allerdings wurde laut Innenministerium in diesem Jahr auch mehr kontrolliert.

Den Angaben zufolge wurde bei 15.734 Verstößen die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 21 Kilometer pro Stunde überschritten (2024: 12.814). Mit einem Fahrverbot wegen zu hoher Geschwindigkeit müssen 1.227 Fahrerinnen und Fahrer rechnen (2024: 916). Verwarnt wurden während der Geschwindigkeitskontrollwochen 74.781 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Strobl: Zu hohe Geschwindigkeit ist Hauptunfallursache

"Zu schnelles Fahren ist weiterhin die Unfallursache Nummer 1 im Straßenverkehr. 117 Menschen, die im vergangenen Jahr bei Verkehrsunfällen starben, könnten noch leben, wenn nicht zu schnell gefahren worden wäre. Deshalb setzen wir auch auf Überwachung", sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU). Geschwindigkeitskontrollen erhöhten die Verkehrssicherheit und seien keine "Abzocke" des Staates, so Strobl weiter.

Vom 7. bis zum 13. April hatten sich die Polizeipräsidien in Baden-Württemberg an der "Speedweek" beteiligt. Am vergangenen Mittwoch fand der Schwerpunkttag des europaweiten Speedmarathons statt. Allein an diesem Tag hatte die Polizei nach Angaben des Ministeriums mit mehr als 1.400 Polizistinnen und weiteren Beschäftigten die Geschwindigkeit von mehr als einer halben Million Fahrzeugen gemessen.

Pro Jahr beteiligt sich das Land an mehreren Kontrollwochen. Dabei geht es um Geschwindigkeit oder die Verkehrstüchtigkeit der Fahrerinnen und Fahrer - aber auch Handys am Steuer werden im Rahmen solcher Aktionen kontrolliert.