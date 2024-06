Die CDU ist die Gewinnerin der Kommunalwahl in Mannheim. Nach Auszählung aller Stimmen liegt sie mit 21,6 Prozent knapp vor den Grünen. Die AfD erreichte 14,2 Prozent.

Die CDU bildet künftig die stärkste Fraktion im Mannheimer Gemeinderat. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis der Gemeinderatswahl vom Sonntag kam die CDU auf 21,6 Prozent, knapp dahinter: Die Grünen mit 20,1 Prozent. Drittstärkste Kraft im Gemeinderat wird die SPD, die 18,5 Prozent erreicht hat. Die AfD machte den größten Gewinnsprung: Sie kommt auf 14,2 Prozent - das ist ein Plus von etwas mehr als fünf Prozentpunkten im Vergleich zur Kommunalwahl 2019. Das vorläufige amtliche Endergebnis ist demnach fast identisch mit der exklusiven SWR-Prognose von Sonntagabend.

Ergebnis der Gemeinderatswahl in Mannheim SWR

Die Wahlbeteiligung lag bei 51,5 Prozent. Eine leichte Steigerung: 2019 lag sie laut Stadt nur bei 49,8 Prozent (2014: 38,7 Prozent).

Mannheimer Gemeinderat: Wohl schwieriger, Mehrheiten zu bilden

Mit Blick auf die Sitzverteilung (48 Sitze insgesamt) könnte es künftig schwieriger werden, Mehrheiten zu bilden. Denn die bisherige grün-rot-rote Mehrheit von 25 Sitzen (von 48 insgesamt) ist weg. Diese Mehrheit bestand aus den Fraktionen der Grünen, der SPD, den Linken und der "Li.PAR.Tie" (Die Linke, Die Partei, Tierschutzpartei).

CDU in Mannheim: "Keine Absprachen mit AfD"

CDU-Fraktionschef Claudius Kranz hat bereits am Sonntagabend mit Besorgnis unter anderem auf die SWR-Prognose für die AfD reagiert. Kranz machte gegenüber dem SWR klar, dass die CDU bei Anträgen keine Absprachen mit der AfD treffe. "Aber wenn unsere Anträge von der AfD unterstützt werden, dann ziehen wir unsere Anträge deswegen nicht zurück", so Kranz.

Verluste bei den Grünen, leichte Gewinne bei der CDU

Die Grünen mussten bei der Gemeinderatswahl am Sonntag die höchsten Verluste aller Parteien hinnehmen. Im Vergleich zur Kommunalwahl 2019 verloren sie 4,3 Prozentpunkte. Sie zeigten sich dennoch zufrieden: "Entgegen dem Bundestrend konnten wir ein gutes Ergebnis erzielen und mit unserer Politik der letzten Jahre sowie unseren Themen für Mannheim überzeugen", teilte deren Fraktionsvorsitzende Nina Wellenreuther mit. Die SPD schrumpfte um 2,7 Prozentpunkte. Die CDU freut sich dagegen über ein leichtes Plus von 2,5 Prozentpunkten.

CDU-Fraktionschef Kranz über AfD-Stimmengewinn

Claudius Kranz, CDU-Fraktionschef im Mannheimer Gemeinderat sagte am Sonntagabend nach Bekanntgabe der SWR-Prognose, die CDU müsse in der Stadt "an den Punkten arbeiten", wo die AfD stark sei. Denn viele CDU-Wähler hätten nun mutmaßlich ihr Kreuz bei der AfD gemacht. "Das darf es eigentlich nicht geben", so Kranz.

Kommunalwahl in Mannheim: 4.800 junge Erstwählerinnen und Erstwähler

In Mannheim hatte die Auszählung der Stimmzettel für die Kommunalwahl am Montagfrüh begonnen. Damit waren laut Stadt rund 800 städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die Auszählung aller 220 Wahlbezirke endete am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr. Am Wahlsonntag hatte laut Stadt zunächst die Auszählung der Stimmzettel für die Europawahl Vorrang.

Für die Gemeinderatswahl in Mannheim waren nach Informationen der Stadt rund 236.000 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt, davon zirka 38.000 Menschen aus der Europäischen Union und etwa 4.800 junge Erstwähler (16- und 17-Jährige). Es standen 13 Listen mit insgesamt 508 Bewerberinnen und Bewerbern zur Wahl.