Bis 18 Uhr lief in BW die Kommunalwahl: Jetzt sind die Wahllokale geschlossen. Die wichtigsten Infos kurz und knapp.

Am heutigen 9. Juni 2024 war es wieder soweit: In Baden-Württemberg wurden neue Gemeinderäte, Kreistage und in Stuttgart die Regionalversammlung gewählt. Außerdem fand zeitgleich die Europawahl statt. Das heißt: In 1.101 Städten und Gemeinden konnten die Wählerinnen und Wähler bis 18 Uhr im Wahllokal ihre Stimme für beide Wahlen abgeben. Für alle, die an dem Tag nicht wählen gehen konnten, gab es die Briefwahl. Nach Schätzungen des Statistischen Landesamtes waren etwa 8,6 Millionen Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger wahlberechtigt.

Prognose Stuttgart: CDU auf erstem Platz

Laut Städteprognose für die Gemeinderatswahl in Stuttgart liegt die CDU mit 24,5 Prozent auf dem ersten Platz. Knapp dahinter kommen die Grünen mit 22,5 Prozent. Die SPD erreicht laut Prognose 12 Prozent, die AfD liegt bei 8,5 Prozent.

Prognose Gemeinderatswahl Stuttgart, in % | Grüne 22,5 (-3,8) | CDU 24,5 (+5,1) | SPD 12,0 (+0,4) | FDP/DVP 7,5 (-0,4) | FW 5,5 (-1,6) | AfD 9,0 (+2,9) | Linke 4,5 (-0,8) | SÖS 4,5 (+0,1) | Infratest-dimap. 09.06.2024, 22:11 Uhr

Prognose Mannheim: Grüne und CDU nah beieinander

In Mannheim liegen Grüne und CDU laut Städteprognose für die Gemeinderatswahl nah beieinander. In der neusten Prognose kommen die Grünen auf 20,5 Prozent, die CDU auf 21,5 Prozent. Die SPD kommt demnach auf 19,0 Prozent, die AfD auf 14,5 Prozent der Stimmen.

Prognose Gemeinderatswahl Mannheim, in % | Grüne 20,5 (-3,9) | SPD 19,0 (-2,2) | CDU 21,5 (+2,4) | AfD 14,5 (+5,3) | FW-ML 6,5 (-0,9) | FDP 5,5 (-0,6) | Linke 5,0 (-1,0) | Partei 2,0 (-1,0) | Infratest-dimap. 09.06.2024, 22:15 Uhr

Prognose Karlsruhe: Grüne vorne

In Karlsruhe haben die Grünen die meisten Stimmen mit rund 25 Prozent bekommen. Dahinter liegt die CDU mit 20,5 Prozent. Größter Gewinner ist die Partei "Volt" mit sechs Prozent aus dem Stand - so das vorläufige Stimmungsbild für die Gemeinderatswahl, das vom SWR in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap erstellt wurde.

Prognose Gemeinderatswahl Karlsruhe, in % | Grüne 25,0 (-5,0) | CDU 20,5 (+1,8) | SPD 12,0 (-2,3) | FDP 6,0 (-1,3) | AfD 10,0 (+2,9) | Linke 6,5 (-0,5) | KAL 4,5 (-0,5) | Volt 6,0 (+6,0) | Infratest-dimap. 09.06.2024, 22:07 Uhr

Kommunalpolitik als "Anker der Demokratie"

Frank Brettschneider, Politik- und Kommunikationswissenschaftler von der Uni Hohenheim, hat im SWR die Kommunalpolitik als "Anker der Demokratie bezeichnet". "Die Menschen vertrauen den kommunalen Institutionen, Bürgermeistern, Gemeinderäten, sehr, sehr stark. Dann kommt die Landesebene, dann die Bundesebene und ganz am Ende dann Europa", so Brettschneider.

Mit ihrem Programm hätte die AfD in den Kommunen deutlich weniger Erfolg als auf Landes- oder Bundesebene. Das läge daran, dass Politik dort keine abstrakte Institution sei, sondern Personen das Vertrauen generieren, sagte er.

Kommunalwahl 2024: Wählen ab 16 Jahren möglich

In Baden-Württemberg durften Bürgerinnen und Bürger bei der Kommunalwahl bereits ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben. Im Nachbar-Bundesland Rheinland-Pfalz war die Wahl erst ab 18 möglich. Erstmals durften auch Wohnungslose in Baden-Württemberg bei der Kommunalwahl ihre Stimme abgeben.

Jeder Wähler, jede Wählerin hatte bei der Kommunalwahl in Baden-Württemberg so viele Stimmen wie Gemeinderätinnen und Gemeinderäte zu wählen sind: In Stuttgart sind es zum Beispiel 60, in Hechingen (Zollernalbkreis) 26 und in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) 22.