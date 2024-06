Nach der Europawahl geht das Zählen in den Städten und Gemeinden weiter: Die Stimmen für die Kreistage und Gemeinderäte werden am Montag ausgezählt. In Heidenheim steht das Ergebnis fast.

Von Ulm bis Aalen läuft am Montag die Auszählung der Kommunal- und Kreistagswahl. Viele Verwaltungen sind deswegen nur eingeschränkt erreichbar. Einige Städte und Gemeinden sind fertig, in anderen wird erst am Abend mit einem Ergebnis gerechnet.

Die ersten Ergebnisse aus der Region:



Erste Ergebnisse: Kreistage im Alb-Donau-Kreis und in Heidenheim ausgezählt

Der Alb-Donau-Kreis vermeldet am Nachmittag ein erstes, vorläufiges Ergebnis der Kreistagswahl. Stärkste Kraft ist mit knapp 42 Prozent und 26 Sitzen ist die CDU. Die Freien Wähler folgen mit 24 Prozent und 15 Sitzen. Die AfD kommt auf fünf Sitze, vier mehr als in der vergangenen Legislaturperiode.

Auch für den Kreistag im Landkreis Heidenheim steht ein vorläufiges Ergebnis fest: Die Sitze wurden von 40 auf 44 aufgestockt. Stärkste Kraft ist mit 13 Sitzen die CDU, gefolgt von SPD und Freien Wählern mit jeweils acht Sitzen. Grüne und AfD sind mit fünf Sitzen gleichauf.

Aalen hat gewählt - sieben Sitze für die AfD im Gemeinderat

Die Ergebnisse aus Aalen kommen am Montagabend gegen 17 Uhr. Der Gemeinderat hat sich von 40 auf 52 Sitze vergrößert. Auch hier: Die CDU führt mit fast 28 Prozent und verteidigt ihre 14 Sitze aus der letzten Legislaturperiode. Die Grünen sind zweitstärkste Kraft mit 10 Sitzen, die drei Sitze verliert. Die SPD folgt mit 9 Sitzen.

Sieben Sitze gehen jeweils an die Freien Wähler und die AfD. Die Alternative für Deutschland hat im Vergleich zur letzten Wahlperiode vier Sitze dazugewonnen hat. "Der Gemeinderat ist eingeübt zu widersprechen, wenn Grenzen überschritten werden, wenn persönliche Angriffe erfolgen oder wenn diskriminierende Aussagen getroffen werden", sagt Oberbürgermeister Brütting am Abend dem SWR. "Wir werden widersprechen, wo es notwendig ist."

Im Aalener Rathaus werden die Ergebnisse der Kommunalwahl auf einem Bildschirm gezeigt. SWR Frank Polifke

Erste Frau im Gemeinderat in Unterstadion

In Unterstation im Alb-Donau-Kreis steht fest, dass erstmals eine Frau in den örtlichen Gemeinderat einzieht. Nina Häußler hat die zweitmeisten Stimmen aller Bewerberinnen und Bewerber geholt, hieß es am Montagnachmittag aus dem Rathaus. Häußler war überhaupt die erste weibliche Kandidatin in der Geschichte Unterstadions. Die Kommune hat rund 800 Einwohner. Der Gemeinderat besteht nun künftig aus sieben Männern und einer Frau.

Größere Städte rechnen mit Ergebnisse am Abend

In der Stadt Heidenheim sind Stand 15:35 Uhr 42 von 43 Wahlkreisen ausgezählt. Die meisten Stimmen haben hier bislang die Freien Wähler, dicht gefolgt von der CDU. Ein Sprecher der Stadt rechnet um 17 Uhr mit einem vorläufigen Endergebnis.

In Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis rechnet ein Sprecher der Stadt mit einem Ergebnis für die Gemeinderatswahl frühestens um 20 Uhr. In den Städten und Gemeinden werden erst die Stimmen für den Kreistag ausgezählt, bevor die Stimmen für die Gemeinderäte ausgewertet werden.

In Ulm stehen keine Zwischenergebnisse auf der Internetseite. Hier rechnet die Verwaltung damit, gegen 19 Uhr die Ergebnisse der Gemeinderatswahl veröffentlichen zu können.