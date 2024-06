Ulm lässt lange auf sich warten, dann die Überraschung: Die Grünen holen die meisten Stimmen. Und 15 Parteien und Vereinigungen schaffen es in den neuen Gemeinderat. Reaktionen auf die Kommunalwahl 2024.

Das halbe Tortendiagramm, das im Ulmer Rathaus auf einem Bildschirm prangt und die Sitzeverteilung des neuen Gemeinderats zeigt, ist vor allem eines: bunt. Gegen 23.30 Uhr am Montagabend steht fest, was sich bereits die letzten Stunden abgezeichnet hat - 15 von 16 Parteien und Wählervereinigungen kommen in den Gemeinderat. Und die Grünen werden, entgegen des bundesweiten Trends, mit fast 20 Prozent stärkste Kraft im neuen Gemeinderat. Ein erstes Stimmungsbild nach der Kommunalwahl 2024, bei der es am Ende sogar Pizza gab.

Grüne stärkste Kraft: Schwelling wird Stimmkönigin

Kurz vor Ende ein freudiger Aufschrei aus der Ecke der Grünen - mit dem vorletzten, ausgezählten Bezirk gewinnen sie nochmal einen Sitz dazu und sind mit acht Sitzen und 19,7 Prozent die stärkste Partei in Ulm. Stimmkönigin mit mehr als 29.000 Stimmen ist Spitzenkandidatin Lena Schwelling: "Das bedeutet mir sehr, sehr viel!" Nach den mehr als miesen Ergebnissen nach der Europawahl eine Erleichterung.

Trotzdem sei es kein leichter Abend für die Grünen: "Wir haben zwei Sitze verloren", so die Fraktionsvorsitzende weiter. Es sei ein herber Verlust und gebe der Partei in Ulm zu denken. Mit 17 Prozent und sieben Sitzen folgt die CDU als zweitstärkste Kraft. Knapp dahinter die SPD mit 15 Prozent und sechs Sitzen. "Ein schönes Ergebnis", kommentiert Fraktionsvorsitzender Martin Rivoir. Schließlich hat seine Partei das erste Mal seit 25 Jahren an Stimmen hinzugewonnen.

Ein zersplitterter Gemeinderat?

Drei neue Listen kamen bei dieser Kommunalwahl in Ulm neu dazu: die Tierschutzpartei, die Klimaliste und die Junge Ulmer Liste. Alle drei ziehen mit einem Sitz in den Gemeinderat mit ein, darunter auch die Spitzenkandidatin der Jungen Ulmer Liste, Emilia Stella Schneider. Sie sei etwas aufgeregt und gespannt, was auf sie zukommt, sagte sie am Abend. Angesichts ihres Alters mache sie sich jedoch keine Sorgen: "Ich scheue die Konfrontation nicht und habe auch keine Angst mit älteren Leuten in den Diskurs zu gehen", so die 16-Jährige.

Ich bin ein wenig aufgeregt und gespannt, was auf mich zukommt.

Ob der vielen Neulinge sagt Martin Rivoir von der SPD: "Ich mach mir da keine Sorgen." Andererseits sei es definitiv möglich, dass die Kompromissfähigkeit nachlasse. "Es ist unterm Strich ein Test für die Demokratie", sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Kienle skeptisch. "Es ist eine Herausforderung", schließt sich Lena Schwelling von den Grünen an. Sie klingt dabei jedoch zuversichtlicher: "Wir hatten bisher auch immer Einzelpersonen und konnten die gut integrieren."

Dass mehr als 500 Kandidatinnen und Kandidaten sich haben aufstellen lassen, wertet Oberbürgermeister Martin Ansbacher als starkes Signal, welches großes Interesse an der Ulmer Kommunalpolitik zeigt. "Es ist ein bunt gemischter Ulmer Gemeinderat. Ich denke, ich kann sehr gut damit arbeiten", ist das Stadtoberhaupt überzeugt.

AfD mit zwei Sitzen im Ulmer Gemeinderat

Die AfD knackte die Fünfprozenthürde und liegt in Ulm damit unter dem bundesweiten Durchschnitt. Zwei Sitze bekommt die Partei und mit Nicolas Brickenstein zieht ein Politiker in den Gemeinderat ein, der in der Vergangenheit mit der Identitären Bewegung in Verbindung gebracht wurde. "Es ist immer schlecht, wenn solche Leute in einem Parlament sind", so Rivoir. Aber es seien nur zwei. "Und in der täglichen Arbeit des Gemeinderates nivelliert sich einiges."

Es ist immer schlecht, wenn solche Leute in einem Parlament sind.

"Das macht mir große Sorgen, weil es mir zeigt, dass es vor Ulm nicht Halt macht", sagt Lena Schwelling. Man habe im Ulmer Gemeinderat ein fast schon freundschaftliches Miteinander. "Man kann sich am Ratstisch streiten und danach trotzdem im Ratskeller ein Bier oder einen Wein trinken. Das wird mit der AfD nicht so sein." Die Grünenpolitikerin ist sich jedoch sicher, dass es gelingen wird, das Miteinander zu bewahren - "auch ohne die AfD zu integrieren." Die Wahl der AfD-Kandidaten kommentiert OB Martin Ansbacher ganz diplomatisch: "Diese Personen haben alle Rechte und Pflichten eines Ulmer Gemeinderates und das muss ich zur Kenntnis nehmen." Am Ende des Wahlabends ist keiner der AfD-Politiker mehr im Rathaus zugegen.

Piraten ohne Land in Sicht

Ein letzter Blick noch auf ein sinkendes Schiff: Die Piraten haben es als einzige Partei nicht in den Gemeinderat geschafft. Und das, obwohl die Spitzenkandidatin Anja Hirschel am Sonntagabend schon fast im Zug Richtung Brüssel saß. Die Piraten erreichen bei der Europawahl jedoch nur 0,5 Prozent, in Ulm zumindest 1,3 Prozent. Doch für einen Sitz reicht es in beiden Fällen nicht.

Und warum hat das alles so lange gedauert?

Die zuletzt ausgezählten Wahlbezirke, die Ulmer Weststadt und Söflingen, ließen an diesem Montagabend besonders lange auf sich warten. Die Wahlhelfer hatten in den beiden Bezirke mit jeweils rund 600 Stimmzetteln einiges auszuzählen. Ein weiterer Grund: "Die Bürger haben fleißig panaschiert und kumuliert und ihre Aufgabe sehr ernst genommen", sagt Oberbürgermeister Martin Ansbacher. Daher habe man auch das Auszählen sehr ernst genommen.

Gegen 23 Uhr, nach vier Stunden Wartezeit, wurde Pizza und somit gute Laune ins Ulmer Rathaus bestellt. Ein kollektiver Erleichterungsseufzer, als dann doch noch vor Mitternacht das Ergebnis und der neue Gemeinderat für Ulm feststand.