Catharina Straß arbeitet als Autorin bei SWR Aktuell im Studio Ulm.

Catharina Straß SWR Patricia Neligan

Catharina Straß ist multimediale Volontärin im SWR Studio Ulm. Nach ihrem Studium der Kulturwissenschaften in Lüneburg und Rom sowie Journalismus in Leipzig ist sie zurückgekehrt zu ihren Wurzeln: in ihre Heimatstadt Ulm.

Heimat

Ist da, wo die Maultaschen am besten schmecken: In Ulm.

Mein Antrieb

Egal, ob mobile Saftpresse, Tierheim-Hunde oder Pilzesammeln: Ich liebe die Geschichten im Kleinen. In den letzten Jahren habe ich aber auch meine Leidenschaft für Daten und Formatentwicklung entdeckt.

Lebensmotto

Teamwork makes the dream work.