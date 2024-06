Am Montagabend steht der neue Gemeinderat für Aalen fest: Die CDU ist mit knapp 28 Prozent stärkste Kraft. Mit 13 Prozent liegt die AfD unter dem bundesweiten Trend, gewinnt jedoch vier Sitze hinzu.

Der neue Gemeinderat für die Stadt Aalen hat von 49 auf 52 Sitze aufgestockt. 14 davon belegt die CDU und verteidigt ihre Sitzanzahl aus der letzten Legislaturperiode. Die Grünen sind zweitstärkste Kraft mit 10 Sitzen, verliert aber drei Sitze. Die SPD folgt mit 9 Sitzen. Sieben Sitze gehen jeweils an die Freien Wähler und die AfD.

CDU weitgehend zufrieden mit Aalener Ergebnis

Dass die CDU-Fraktion mit ihrem Ergebnis zufrieden ist, verwundert nicht, schließlich ist sie die stärkste Fraktion geblieben. Man sei wieder in allen Teilorten vertreten, stellt ein sichtlich entspannter Fraktionsvorsitzender Thomas Wagenblast fest. Um dann doch ein Sandkörnchen zu finden: "Was uns schmerzt, ist, dass wir in Hofherrnweiler und Unterrombach einen Sitz verloren haben mit einem verdienten Gemeinderatsmitglied." Grundsätzlich sieht Wagenblast eine sehr gute Grundlage für eine erfolgreiche Gemeinderatsarbeit.

Sieben Sitze für die AfD in Aalen

Die Alternative für Deutschland hat im Vergleich zur letzten Wahlperiode vier Sitze dazugewonnen, liegt aber mit 13 Prozent noch unter dem bundesweiten Durchschnitt. "Der Gemeinderat ist eingeübt zu widersprechen, wenn Grenzen überschritten werden, wenn persönliche Angriffe erfolgen, oder wenn diskriminierende Aussagen getroffen werden", sagt Oberbürgermeister Frederick Brütting (SPD) am Abend dem SWR. "Wir werden widersprechen, wo es notwendig ist." Erst einmal werde man jedoch schauen, welche Personen das Mandat bekommen.

Im Aalener Rathaus wurden die Ergebnisse der Kommunalwahl auf einem Bildschirm gezeigt. Schon am Nachmittag zeichnete sich ab: CDU wird stärkste Kraft, aber auch der hellblaue Balken der AfD hat sich vergrößert. SWR Frank Polifke

Grüne: Auch mit geschrumpfter Fraktion gute Arbeit möglich

Die Grünen stellen zwar weiterhin die zweitstärkste Fraktion im Aalener Gemeinderat. Wie nach dem mauen Ergebnis der Europawahl erwartet, müssen die Grünen ihre politische Arbeit künftig mit weniger Personal machen. Sechs Prozent der Stimmen haben sie verloren.

Und auch wenn die Stadtverbandsvorsitzende Ulrike Richter sich in erster Line darüber freut, dass die AfD in Aalen nicht so gut abgeschnitten hat, wie nach der Europawahl zu erwarten gewesen wäre, gibt sie doch zu, dass die Grünen in der Vergangenheit Fehler gemacht haben. "Aber es liegt auch an der Stimmung, dass Klimaschutz gegenüber anderen Themen in den Hintergrund gerückt ist", relativiert sie die Stimmverluste der Grünen in Aalen. Zumal sie mit noch mehr gerechnet hatte.

Neue Liste im Gemeinderat: Die Vision Aalen

Frischen Wind in den Aalener Gemeinderat bringt Vision Aalen. Die Liste besteht aus Aalenerinnen und Aalenern mit Migrationshintergrund und hat aus dem Stand 2,4 Prozent der Stimmen erobert und damit einen Sitz im neuen Aalener Gemeinderat. Wer nun denkt, dass das wichtigste Ziel von Vision Aalen die Integration von Bürgern etwa aus der Türkei ist, täuscht sich. "Das läuft in Aalen sowieso so gut", sagt Murat Göl. Das zähle man schon gar nicht mehr, es gehöre selbstverständlich dazu.

Tatsächlich nennt der Spitzenkandidat als wichtigsten Punkt von Vision Aalen verbesserte Bedingungen für ehrenamtlich engagierte Menschen. "Dass das Vereinsleben gefördert und gestärkt wird." Aber auch für bezahlbaren Wohnraum und bezahlbare Kindergartenplätze will sich Vision Aalen in der neuen Legislaturperiode stark machen.

Herzschrittmacher sind völlig aus dem Takt

Dagegen hat eine andere neue Liste keinen Sitz im neuen Aalener Gemeinderat erobert. Die "Herzschrittmacher" sind sogar weit davon entfernt: Mit 0,28 Prozent der Stimmen rangiert die dem Spektrum der Querdenker zugerechnete Liste abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Ihr Kandidat Peter Baur hat in den vergangenen Tagen Schlagzeilen gemacht, als er den CDU-Bundestagsabgeordneten und Außenexperten Roderich Kiesewetter am 1. Juni auf dem Aalener Wochenmarkt attackiert und dabei leicht verletzt haben soll.