Geislingen: Ignazio Ceffalia wird neuer Oberbürgermeister

Geislingen bekommt einen neuen Oberbürgermeister. Es handelt sich um den 42-jährigen Ignazio Ceffalia. Er setzte sich gegen acht Mitbewerberinnen und -bewerber durch.

Die Oberbürgermeisterwahl in Geislingen an der Steige im Kreis Göppingen ist bereits im ersten Anlauf entschieden worden. Das teilte die Stadt auf ihrer Webseite mit. Ignazio Ceffalia erhielt knapp 60 Prozent der Stimmen. Der 42-Jährige ist parteilos und in Geislingen geboren. Die Wahlbeteiligung lag bei 44,6 Prozent.

Geislingen: Neuer OB will Wirtschaft stärken

Ceffalia arbeitete zuletzt als Haupt- und Personalamtsleiter in Filderstadt im Kreis Esslingen. "Ich verbinde Geislingen tatsächlich mit meiner Heimat", sagte er am Montag im SWR. Dort seien Menschen sehr stark ehrenamtlich tätig, hob er hervor. Auf Geislingen kämen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten große Verkehrsinfrastrukturprojekte zu. Davon profitierten die Menschen und die Wirtschaft in Geislingen, so Ceffalia.

Ich sehe große Chancen mit den Verkehrsinfrastrukturprojekten, die die nächsten Jahre und Jahrzehnte auf Geislingen zukommen - und das zum Wohle der Geislinger Bürgerinnen und Bürger, aber auch vor allem für die Wirtschaft.

Ziel: "Offene Verwaltung" für Geislingen

Er kündigte an, die Wirtschaftsförderung in Geislingen zur Chefsache zu machen. Außerdem wolle er ein "nahbarer Oberbürgermeister" sein, sagte Ceffalia. Darüber hinaus seien ihm die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung wichtig.

Ich glaube, dass es da ganz, ganz tolle Menschen gibt. Ich möchte jeden Tag für meine Mitarbeiter da sein und sie motivieren, dass wir das hinbekommen, was ich im Wahlkampf gesagt habe.

Er wolle eine "offene Verwaltung" erreichen, die sich als Dienstleister der Bürgerinnen und Bürger verstehe, sagte der neu gewählte Oberbürgermeister.