Nach ersten Auszählungen haben auch bei den Kommunalwahlen mehr Menschen die AfD gewählt, etwa im Kreis Waldshut. In Freiburg gab es teils Chaos bei 854 Kandidaten auf dem Zettel.

Die Stadt Freiburg rechnet mit den Ergebnissen der Kommunalwahlen am Dienstag. In den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Ortenaukreis, Rottweil, Schwarzwald-Baar-Kreis und Lörrach sind Stand Montag 17 Uhr noch keine finalen Ergebnisse zu den Wahlen des jeweiligen Kreistags bekannt. Informationen über die Stimmenverteilung in den einzelnen Gemeinden gibt es auch im SWR Live-Ticker im SWR Wahlergebnisportal.

Seit Montagmorgen stapeln sich die Kisten mit den gelben Wahlzettel im Freiburger Rathaus. 850 städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit der Auszählung der Kommunalwahl in Freiburg beschäftigt. Trotzdem wird mit einem Ergebnis erst zwei Tage nach der Wahl gerechnet. Die Freiburger durften für den Gemeinderat 48 Stimmen verteilen, insgesamt standen 854 Kandidierende auf 20 Listen zur Wahl. Entsprechend lange dauert die Auszählung.

Zuerst müssen die Umschläge geöffnet werden, teilweise hängen die Seiten noch in dem Block. Anschließend werden die Stimmen auf dem Schein händisch zusammengezählt und überprüft, ob der Wahlschein gültig ist. Ungültig kann ein Wahlschein zum Beispiel sein, wenn mehr als 48 Stimmen abgegeben wurden, Wahlscheine ohne Stimmverteilung vorliegen, oder beleidigende Kommentare bei Namen von Kandidierenden stehen. Ist der Stimmzettel gültig, wird das Ergebnis in Zweierteams in einem Computerprogramm eingetragen. Am Ende wird nochmals kontrolliert, ob die Eingaben im Computer mit dem Wahlschein übereinstimmen.

Der neue Waldshuter Kreistag wird deutlich größer sein als der Jetzige. Aufgrund des Wahlsystems wird die Zahl der Mitglieder von derzeit 50 auf 57 steigen. Am meisten davon profitiert die stärkste Fraktion: die CDU. Sie hat 38 Prozent der Stimmen und 21 Sitze. Die Freien Wähler erhielten 23 Prozent der Stimmen und bekommen 13 Sitze. Gleichauf sind Grüne und AfD mit jeweils 11 Prozent Stimmenanteil, was je 7 Personen im Kreistag entspricht. Bisher war die AfD als kleinste Fraktion nur mit zwei Parteimitgliedern im Waldshuter Kreistag vertreten. Deutliche Verluste verzeichnen SPD und FDP, die auf 6 beziehungsweise 2 Sitze kommen.

Männliche Rathauschefs bestimmen das Bild

Im neuen Waldshuter Kreistag werden erneut die Männer das Bild bestimmen: Der neue Kreisrat besteht aus 45 Männern und nur 12 Frauen. Der Hauptberuf im Kreistag: Bürgermeister. Von Wehr bis Waldshut und von St. Blasien bis Bad Säckingen haben die Menschen vor allem ihre Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in den Kreistag gewählt. 21 sind es gesamt. Auch die beiden Waldshuter Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner (CDU) und Rita Schwarzelühr Sutter (SPD) gehören erneut dem Kreistag an.

Im Landkreis Emmendingen wählten die meisten Menschen die Freien Wähler, in Zahlen sind das rund 27 Prozent der Stimmen und 14 Sitze im Kreistag. Auch die CDU wird 14 Sitze im Emmendinger Kreistag besetzen. Die AfD erhielt mehr als doppelt so viele Stimmen (9 Prozent) wie noch in 2019 (4 Prozent) und hat neu fünf Sitze. Sehr schlecht lief es für die FDP, aus den 8 Prozent und vier Sitzen aus 2019 sind nach Sonntag nur noch 3 Prozent und ein Sitz im Kreistag übrig geblieben.

Lange Warteschlangen vor den Wahllokalen - Kopfrechnen bei der Stimmabgabe. SWR-Reporterin Maya Rollberg kommentiert die Kommunalwahl in Freiburg.