Die Sängerin, Schauspielerin und Choreographin Susanne Hayo hat für ihre Kunstfigur Maladée die "Tuttlinger Krähe" gewonnen. Der Preis wurde am Sonntag zum 25. Mal vergeben.

Langanhaltenden Applaus und ein jubelndes Publikum gab es noch am späten Sonntagabend in der Tuttlinger Angerhalle. Die Hamburger Sängerin, Schauspielerin und Choreographin Susanne Hayo bekam für ihren Auftritt als Maladée die "Tuttlinger Krähe" 2025. Sie ist mit 6.000 Euro dotiert. Der zweite Jury-Preis ging an den Klavierkabarettisten Andreas Langsch. Er gewann zudem den Publikumspreis. Das schweizerisch-deutsche Duo Hart auf Hart wurde mit dem Sonderpreis ausgezeichnet.

Jury lobt "überragende Bühnenpräsenz"

Für den Geschäftsführer der Tuttlinger Hallen und Jurymitglied Michael Baur, hat die Künstlerin mit Maladée eine "verführerisch-erhabene Diva, eine Chaos-Chantöse und eine frivole Shownatur und damit eine perfekte Kunstfigur geschaffen". Baur lobte ihre überragende Bühnenpräsenz, ihren zündenden Witz und außergewöhnliche gesangliche Fähigkeiten.

Künstlerin ist auch in TV-Produktionen zu sehen

Mit Auszügen aus ihrem Soloprogramm "Voilà, da bin isch!" unterhielt Maladée das Publikum bereits am Wettbewerbsabend am Donnerstag. Bei der Preisverleihung am Sonntag gab es dann noch einmal einige der besten Szenen des Programms zu sehen.

Susanne Hayo, die sich hinter der Kunstfigur Maladée verbirgt ist eine sehr vielfältige Künstlerin. Sie hat unter anderem eine klassische Ballettausbildung gemacht und Schauspiel studiert. Neben Comedy- und Kabarett-Auftritten ist sie auch in Fernsehproduktionen zu sehen.

Zweitplatzierter nimmt auch Publikumspreis mit

Auch über eine "Tuttlinger Krähe" freuen durfte sich der Klavierkabarettist Andreas Langsch. Er kam auf den zweiten Platz. Doch nicht nur das. Der Wahl-Hamburger kam mit seinem Programm auch beim Publikum sehr gut an. Deshalb gab es für ihn den Publikumspreis noch oben drauf - und damit insgesamt 7.000 Euro Preisgeld.

Der Klavierkabarettist Andreas Langsch erhielt bei der "Tuttlinger Krähe" den zweiten Jury-Preis und den begehrten Publikumspreis. SWR

Der Sonderpreis der "Tuttlinger Krähe" ging in diesem Jahr an das schweizerisch-deutsche Duo Hart auf Hart. Neben dem Preisgeld bekamen alle ausgezeichneten Kleinkünstler auch noch eine Bronzeplastik des Tuttlinger Künstlers Roland Martin.

Mehr als 80 Bewerbungen von Kleinkünstlern

Insgesamt zwölf Kleinkünstler und -künstlerinnen von mehr als 80 Bewerberinnen und Bewerben hatten an vier Abenden die Möglichkeit, sich in der Endrunde des Wettbewerbs zu präsentieren. Alle vier Abende waren laut Veranstalter nahezu ausverkauft. Rund 1.3000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren demnach dabei, als sich in Tuttlingen Kabarettisten, Clowns und Zauberer aus ganz Deutschland maßen und ihr Publikum unterhielten.

Die Tuttlinger Angerhalle war zur Verleihung der "Tuttlinger Krähe" 2025 am Sonntagabend gut besucht. SWR

"Tuttlinger Krähe" wird seit 25 Jahren vergeben

Die "Tuttlinger Krähe" wird seit 25 Jahren vergeben. Sie gehört laut Veranstalter mittlerweile zu den bedeutendsten Kleinkunstpreisen in Deutschland. Zu den erfolgreichsten Gewinnern zählen Sascha Grammel, Florian Schroeder, Lars Reichow, Heinrich del Core und Suchtpotenzial.

Das Jubiläum wird am 16. Juli im Rahmen des Festivals Honberg-Sommer noch mit einer Jubiläumsshow groß gefeiert. Einige der erfolgreichsten "Krähe"-Gewinner aus 25 Jahren sind laut Veranstalter eingeladen. Heinrich del Core moderiert die Veranstaltung.