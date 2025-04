Es ist ein Handballmärchen. Beim Final4 in Köln holt der Zweitligist aus Balingen-Weilstetten (Zollernalbkreis) Platz drei. Mit einem 32:31 Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen.

Es ist mit der größte Triumph in der Vereinsgeschichte des HBW-Balingen Weilstetten. Der Zweitligist hat beim Final4 in Köln das Spiel um Platz drei gewonnen. Gegen die haushohen Favoriten aus Mannheim, die Rhein-Neckar Löwen, schaffte der HBW einen 32:31 Sieg.

Die Mannschaft des HBW Balingen-Weilstetten feiert. Der Handball Zweitligist hat die Sensation geschafft. Gegen die Rhein-Neckar Löwen haben die Gallier von der Alb mit 32:31 gewonnen und im Pokal Platz drei geholt. picture alliance/dpa/Marius Becker

Seit 27 Jahren kein Zweitligist so weit gekommen

Es ist ein Handballmärchen. Seit 1998 hat es kein Zweitligist unter die besten vier Mannschaften in Deutschland geschafft. Schon der Einzug in den DHB-Pokal ist ein Erfolg. Wie schon am Vortag bei der Niederlage gegen Melsungen waren auch viele Balinger Fans in der Kölner Lanxess Arena. Und wieder feierten die Anhänger aus dem Zollernalbkreis eine große Party. Insgesamt waren bis zu 20.000 Zuschauer vor Ort.

Jerome Müller wird Men of the match

Das entscheidende Tor gemacht hat Jerome Müller. Er wurde auch Spieler des Spiels und war nach dem Handballmärchen sichtlich bewegt. Er freut sich mit seiner Mannschaft über diesen sensationellen Erfolg.

Nach der Niederlage gestern habe man "ein geiles Spiel gemacht und die Löwen teilweise überrannt", freut sich Müller. Die Bronzemedaille, da ist er sich sicher, bekommt einen schönen Platz im neuen Haus, sagt er schmunzelnd.

HBW Trainer Matthias Flohr reckt nach dem 32:31 Sieg über die Rhein-Neckar Löwen die Faust ind ie Luft. Der Handball Zweitligist schafft die Pokalsensation und wird sensationel Dritter. picture alliance/dpa/Marius Becker

Emotionaler Erfolg für Spieler und Trainer

Nach dem Spiel gab es kein Halten mehr für die Mannschaft von HBW Trainer Matthias Flohr. Gemeinsam mit den Fans wurde der dritte Platz im Final4 gefeiert. Der Zweitligist sicherte sich mit dem dritten Platz auch das Achtelfinal-Ticket für die kommende Pokalsaison.