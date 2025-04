Bei einem Autounfall im Kreis Göppingen sind am Sonntag mehrere Menschen verletzt worden - unter anderem ein Kleinkind. Auch Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Zwischen Heiningen und Bezgenried (beide Kreis Göppingen) ist es am Sonntagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Bei dem Frontalzusammenstoß wurde ein Kleinkind lebensgefährlich verletzt, heißt es von der Polizei. Es wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Auch der Fahrer des Wagens, in dem das zweijährige Kind saß, wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Polizei: Ursache von Unfall bei Heiningen noch unklar

Was genau bei dem Unfall passiert ist, muss nun ein Gutachter klären, so die Polizei. Fest steht, dass eine Autofahrerin kurz nach 12 Uhr am Mittag auf der K1419 auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Die Straße bei Heiningen war am Nachmittag wegen der Unfallaufnahme mehrere Stunden komplett gesperrt, während Feuerwehr und Rettungsteams vor Ort waren.

Vor knapp einem Jahr war es auf der Kreisstraße zwischen Heiningen und Bezgenried schon einmal zu einem schweren Unfall gekommen.