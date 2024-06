Kommunalwahl 2024: So haben Karlsruhe, Rastatt, Bruchsal und Pforzheim entschieden

Die Stimmen der Kommunalwahl in den Städten und Gemeinden werden ausgezählt. In Pforzheim hat die AfD die Gemeinderatswahl gewonnen. Die Grünen in Baden-Baden sind nur noch zweitstärkste Kraft.

In den Rathäusern in der Region werden nach und nach die Stimmen für die Kommunalwahl ausgezählt. Im Laufe des Montags und des Dienstags werden die vorläufigen Ergebnisse feststehen und damit auch, wie sich die Kreis- und Gemeinderäte für die kommenden fünf Jahre verändern werden.

In Karlsruhe wird das Endergebnis für die Gemeinderatswahl erst am Dienstag feststehen. Am Montagnachmittag sind noch nicht alle Stimmbezirke ausgezählt worden. Der Wahlamtsleiter der Stadt Karlsruhe, Christoph Riedel, sagte dem SWR, man wolle am Dienstagnachmittag um 15 Uhr das Ergebnis im Rathaus verkünden.

Die CDU gewinnt die Kreistagswahlen im Landkreis Karlsruhe mit rund 32 Prozent, gefolgt von den Freien Wählern mit ca. 16 Prozent. Mit rund 13 Prozent hat die AfD ihr Ergebnis im Vergleich zu den Kreistagswahlen 2019 mehr als verdoppelt.

Auch die Gemeinderatswahl in Bruchsal hat die CDU mit rund 27 Prozent gewonnen. Nach ihr kommt die SPD mit etwa 17 Prozent. Größter Verlierer sind die Grünen mit knapp zwei Prozent, ansonsten ist das Ergebnis dem von der Wahl 2019 ähnlich.

Gleiches Bild auch in Ettlingen: Die CDU gewinnt mit rund 31 Prozent die Gemeinderatswahlen. Danach folgen fast gleich auf die Grünen (19,32 Prozent) und die Freien Wähler (19,28 Prozent). Auch in Ettlingen legt die AfD zu, von knapp fünf auf über neun Prozent.

Bei der Gemeinderatswahl in Baden-Baden ist die CDU stärkste Kraft vor den Grünen geworden. Bei den letzten Wahlen 20219 war es andersherum. Die CDU liegt bei 24,5 Prozent (2019: 23,16). Die Grünen verloren rund acht Prozent und sind nun bei 19,5 Prozent. Die AfD hat mit rund fünf Prozent den größten Zuwachs erhalten und liegt mit insgesamt 11,41 Prozent auf Rang fünf.

In Rastatt legte die CDU bei den Kreistagswahlen auf etwas über 30 Prozent zu. Zuvor waren es rund 29 Prozent. Zweitstärkste Kraft sind die Freien Wähler geworden. Die AfD hat deutlich dazu gewonnen, von knapp neun Prozent auf ca. 15 Prozent.

Mit 22 Prozent gewinnt die AfD die Gemeinderatswahl in Pforzheim. Dazu verzeichnet die Partei auch den größten Zuwachs, mit einem Plus von 7,1 Prozent. Zweitstärkste Kraft wird die CDU mit 20,8 Prozent. Den größten Verlust fährt die SPD ein (- fünf Prozent). Pforzheim gilt aus mehreren Gründen und seit längerem als eine AfD-Hochburg.

Mit knapp 27 Prozent sind die Freien Wähler im Enzkreis bei den Kreistagswahlen die stärkste Kraft geworden. Die CDU ist mit 22 Prozent die zweitstärkste Kraft. Die AfD gewinnt am meisten dazu: mit ihren 14,1 Prozent stehen der Partei in Zukunft acht Sitze im Kreistag zu, das sind drei mehr als in der letzten Wahlperiode.

Gewinner der Kreistagswahl im Landkreis Calw sind die Freien Wähler (33,21 Prozent). Mit fast 24 Prozent folgt die CDU auf dem zweiten Platz. SPD (19,08 Prozent) und AfD (13,23 Prozent) haben beide fast sieben Prozent zugelegt, im Vergleich zur Wahl 2019.

