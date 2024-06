Trotz vieler Migranten: AfD in Heilbronn zweitstärkste Kraft

Große Parteien verlieren im Gemeinderat an Stimmen

Der Gemeinderat in Heilbronn hat sich deutlich verändert. Zweitstärkste Kraft ist nach der Wahl am 9. Juni die AfD. Doch auch die neue Migrantenliste ist in den Rat eingezogen.

Kein großer Jubel im Heilbronner Rathaus, als Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) um etwa 17:30 Uhr das vorläufige Ergebnis der Gemeinderatswahl in Heilbronn verkündet: SPD und Grüne sind die Verlierer dieser Wahl, die AfD der große Gewinner. Künftig haben diese drei Parteien je sechs Sitze im Gemeinderat. Doch auch ein paar neue Gesichter haben es in das Gremium geschafft. Mergel ist sich sicher, mit einem noch vielfältigeren Gemeinderat das Beste für die Heilbronner Bürgerinnen und Bürger erreichen zu können. AfD zweitstärkste Kraft Es ist ein deutliches Ergebnis: Fast alle großen Parteien verlieren Stimmen, vor allem die Grünen zählen bei dieser Wahl durch die Bank weg als große Verlierer - so auch in Heilbronn. Dafür legt die AfD noch einmal zu. Das freut nicht zuletzt Spitzenkandidat Raphael Benner, der auch schon als Oberbürgermeister für Heilbronn kandidiert hatte. Er sagt, als zweitstärkste Kraft komme der Gemeinderat an seiner Partei nicht mehr vorbei. Bei der letzten Wahl gab es einen Rechtsstreit um die AfD-Fraktion im Heilbronner Gemeinderat. Die Partei wolle den Vertrauensvorschuss der Wählerinnen und Wähler rechtfertigen, wie Benner sagt, und das Ruder in Heilbronn im Sinne der Bürgerinnen und Bürger "in die richtige Richtung zu lenken." Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) hat am Montag in Heilbronn die Ergebnisse der Gemeinderatswahl verkündet. SWR Migrantenliste zum ersten Mal dabei und gleich erfolgreich Zum ersten Mal trat die Liste "Gemeinsam für unser Heilbronn" bei dieser Gemeinderatswahl in Heilbronn an. Sie besteht ausschließlich aus Menschen mit Migrationshintergrund. Mit 58 Prozent Migrantenanteil in der Stadt sahen sie diese Gruppe Menschen im Gemeinderat nicht breit genug vertreten und wollten das ändern. Dass sie es direkt in den Gemeinderat geschafft haben, freut den Wahlsieger Musab Sarpkaya. Er möchte in Heilbronn einen lebenswerteren Ort schaffen. Sarpakaya ist sich sicher, dass er und seine Mitstreiter und Mitstreiterinnen mit ihrer Expertise und ihrer Vielfalt eine Bereicherung für den Gemeinderat sein werden. Das vorläufige Endergebnis der Kommunalwahl 2024 in Heilbronn: CDU 23,6 Prozent (+1,2); Grüne 13,8 Prozent (-6,5); SPD 14,7 Prozent (-4,1); FWV 7,6 Prozent (-2,4); FDP 7,3 Prozent (-2,6); AfD 15,9 Prozent (+6,3); UfHN 5,0 Prozent (+5,0); Gemeinsam für HN 3,7 Prozent (+3,7) SWR infratest dimap/SWR Viele alte Gesichter wieder dabei Immerhin: Obwohl gerade die großen Parteien, wie SPD und die Grünen, Verluste hinnehmen mussten, bleiben die bekannten Gesichter im Gemeinderat erhalten. So werden für die SPD auch wieder Marianne Kugler-Wendt, Tanja Sagasser-Beil und Rainer Hinderer im Gemeinderat sitzen. Auch Nico Weinmann (FDP) ist wieder Gemeinderatsmitglied, ebenso wie Thomas Aurich (CDU). Auch der aus dem Fernsehen bekannte Anwalt Malte Höch ist wieder mit im Rat. Er zieht für die "Unabhängigen für Heilbronn" (UfHN) ein.