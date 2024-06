Kommunalwahl 2024: Das ist die vorläufige Prognose für Karlsruhe

per Mail teilen

Die Wahllokale sind seit 18 Uhr geschlossen. Im Auftrag des SWR hat Infratest dimap zur Kommunalwahl exklusiv eine Prognose für Karlsruhe erstellt. Laut dieser Prognose liegen die Grünen vorne.

Nachdem die Wahllokale geschlossen haben, gibt es eine exklusive und vorläufige Prognose für die Kommunalwahl 2024 in Karlsruhe. Danach haben die Grünen die meisten Stimmen mit rund 25 Prozent bekommen. Dahinter liegt die CDU mit rund 20 Prozent. Größter Gewinner ist die Partei "Volt" mit sechs Prozent aus dem Stand - so das vorläufige Stimmungsbild, das vom SWR in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap erstellt wurde. Auch bei den Wahlen 2019 waren die Grünen die deutlich stärkste Kraft im Karlsruher Gemeinderat - vor der CDU und der SPD.

Hier sehen Sie eine Grafik zur ersten Prognose für die Kommunalwahl in Karlsruhe:

Prognose vom SWR in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap. SWR Infratest dimap.

Naturgemäß wird es zwischen der Prognose und dem späteren Endergebnis noch Abweichungen geben. Denn die Auszählung der Stimmzettel dauert teilweise bis Dienstag - erst dann liegt das endgültige Wahlergebnis der Kommunalwahl vor.

Wie solche Prognosen als erstes Stimmungsbild erstellt werden, können Sie hier nachlesen:

Reaktionen nach der Wahl

Am Abend zeigte sich Spitzenkandidatin Jorinda Fahringer von den Grünen trotz Verluste zufrieden mit dem Ergebnis:

Fabian Gaukel von Volt war über die 6 Prozent aus dem Stand begeistert.

Mit dem SWR sprach er über seine Ziele für die kommende Wahlperiode:

Themen bei der Kommunalwahl 2024 Karlsruhe und der Region

An herausfordernden Themen für den Wahlkampf hat es im Vorfeld nicht gemangelt. In Karlsruhe war das unter anderem das Thema Finanzen, die Notlage der Kliniken und die hohen Kosten des Nahverkehrs.

Beim Thema Wohnraummangel ist das Bild in Karlsruhe ähnlich wie in vielen anderen Ballungsräumen Deutschlands: Große Bauprojekte ruhen - Tausende von der Politik versprochene Wohnungen werden vorerst nicht gebaut.

