Überraschungssieg: Volt zieht zum ersten Mal in den Gemeinderat Karlsruhe ein

Sie sind die Überraschungssieger der Wahlen vom Sonntag. Die europafreundliche Kleinpartei Volt holt laut einer SWR-Prognose aus dem Stand 6 Prozent bei den Kommunalwahlen in Karlsruhe.

Wie geht es mit der Karlsruher Stadtpolitik weiter. Am Tag nach Europa- und Kommunalwahl bleibt die Frage, wie sich die Mehrheiten im Stadtparlament verschieben werden. Die Europapartei Volt ist zum ersten Mal zur Kommunalwahl 2024 angetreten und holt laut einer ersten SWR-Prognose von Sonntagabend aus dem Stand 6 Prozent.

Große Freude über SWR-Prognose bei Volt-Spitzenkandidat aus Karlsruhe

Als das Ergebnis der SWR-Prognose am Sonntagabend über die große Leinwand im Bürgersaal im Karlsruher Rathaus läuft, brandet für einen kurzen Moment Freude auf, während der Abend darüber hinaus nicht von großen Emotionen geprägt war. 6 Prozent aus dem Stand war deutlich mehr, als die Kandidatinnen und Kandidaten von Volt erhofft hatten.

Es ist einfach nur ein geiles Gefühl, wenn wir dann zu dritt in den Gemeinderat einziehen könnten.

Sie wollen eigenen Aussagen zufolge positive Stimmung ins Stadtparlament bringen. Sie wollen konstruktiv mitarbeiten und dafür sorgen, dass Karlsruhe weiterkommt, obwohl schon viele Sachen ganz gut laufen würden.

Volt-Spitzenkandidat Fabian Gaukel über seine Ziele für den Karlsruher Gemeinderat:

Volt als interessanter Partner für Mehrheiten im Karlsruher Gemeinderat?

Nachhaltig, digital, gemeinsam - drei Schlagworte, die im Wahlprogramm von Volt für Karlsruhe immer wieder auftauchen. Bundesweiten Befragungen zufolge kommt die lila Partei vor allem bei jüngeren Zielgruppen besser an als die etablierten Parteien. Auch in Karlsruhe liegt das Durchschnittsalter der Spitzenkandidaten deutlich unter dem der anderen.

Mobilität und Klimaschutz

Auch die bislang stärksten Fraktionen im Karlsruher Gemeinderat werden schauen, inwieweit sie von den Stimmen von Volt bei wichtigen Projekten und Themen profitieren können, um neue Mehrheiten zu generieren. Bereits am Wahlabend war das ein oder andere Gespräch im Karlsruher Rathaus zu beobachten.

Ich habe gerade schon kurz mit dem Oberbürgermeister gesprochen, der natürlich auch immer versucht Mitstreiter für seine wichtigen Projekte zu bekommen.

Obwohl die Grünen in Karlsruhe der SWR-Prognose zufolge die stärkste Kraft bleibt, müssen sie doch einen Verlust von rund fünf Prozent hinnehmen.

Ob die Abwanderer bei Volt ein neues Zuhause gefunden haben, bleibt unklar, allerdings mussten auch die Spitzenkandidaten der Grünen feststellen, dass sie nicht mehr so punkten konnten, wie noch vor fünf Jahren.

Es war für die Bürger nicht die Klimawahl, wie für uns. Im Moment fühlen sich die Menschen teilweise bei anderen Parteien leider besser aufgehoben.

Karlsruher Oberbürgermeister rechnet nicht mit einer "Zersplitterung" des Gemeinderats

15 Listen standen den Karlsruherinnen und Karlsruhern zur Wahl. Bislang waren acht Fraktionen im Gemeinderat vertreten, die sich teilweise aus mehreren Parteien und Gruppierungen zusammensetzten. Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) rechnet nach den ersten Prognosen nicht damit, dass sich daran sehr viel verändern wird.

Wir bekommen Signale aus der Landespolitik, dass man diese Entwicklung ernst nimmt und sich, was ein gerechte Sitzverteilung angeht, Gedanken macht.

Die Vielzahl an Listen sieht der Karlsruher Oberbürgermeister durchaus kritisch. In anderen Städten mit bis zu 20 Listen drohen eine Zersplitterung und eine Benachteiligung der stärksten Parteien durch die Sitzverteilung.

Bei Volt überwog am Wahlabend die Euphorie über den Einzug ins Stadtparlament. Die lila Welle sei weder in Europa, noch in Karlsruhe aufzuhalten, so der Spitzenkandidat.