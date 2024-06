Im Auftrag des SWR erstellt Infratest dimap zur Kommunlwahl exklusiv eine Prognose für Karlsruhe - erste Zahlen werden schon am Wahlabend gegen 20:30 Uhr erwartet.

Noch am Wahlabend - am Sonntagabend 9. Juni, voraussichtlich ab 20:30 Uhr - wird es eine erste exklusive Prognose für die Kommunalwahl 2024 in Karlsruhe geben. Dem SWR ist es zusammen mit dem Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap möglich, ein vorläufiges Stimmungsbild zu zeigen, wie die Kommunalwahl in verschiedenen Städten in Baden-Württemberg in etwa ausgehen wird. Naturgemäß wird es zwischen der Prognose und dem späteren Endergebnis aber Abweichungen geben.

Die Auszählung der Stimmzettel dauert teilweise bis Dienstag oder gar Mittwoch - erst dann liegt dann das endgültige Wahlergebnis der Kommunalwahl vor.

Kommunalwahl 2024: SWR exklusiv für drei Städte am Wahlsonntag Das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap erstellt im Auftrag des SWR am Wahlabend exklusiv Prognosen für die Kommunalwahlen in Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe. Wie entstehen die Prognosen? Dazu hier mehr Informationen.

568 Personen auf 15 Listen treten in Karlsruhe bei der Kommunalwahl an, rund 230.000 Menschen sind wahlberechtigt. Seit der Wahl 2019 sind die Grünen die deutlich stärkste Kraft im Karlsruher Gemeinderat - vor der CDU und der SPD.

Finanzen, Wohnen, Klima - Themen bei der Kommunalwahl 2024 in Karlsruhe

Vor der Wahl wurde das Thema Finanzen in Karlsruhe häufig diskutiert: Die Notlage der Kliniken und die hohen Kosten des Nahverkehrs sind dabei die größten Brocken, die die finanzielle Lage der Stadt aktuell belasten.

Beim Thema Wohnraummangel ist das Bild in Karlsruhe ähnlich wie in vielen anderen Ballungsräumen Deutschlands: Große Bauprojekte ruhen - Tausende von der Politik versprochene Wohnungen werden vorerst nicht gebaut. Derzeit fehlen in Karlsruhe weit über 10.000 Wohnungen, insbesondere bezahlbarer Wohnraum.

Hier ein ausführlicher Artikel mit den wichtigsten Themen für die Kommunalwahl in Karlsruhe und in der Region:

Dauerengpässe beim Personal, kurzfristige Anpassungen der Öffnungszeiten - das ist Alltag in vielen Kindertagesstätten der Stadt. Uneinig sind sich die Parteien unter anderem darüber, wie es künftig mit dem Elternbeitrag weitergehen soll, oder wie man die über 1.000 fehlenden Kitaplätze schaffen will.

Neben den sozialen Herausforderungen bleibt der Klimaschutz ein Dauerbrenner unter den Wahlkampfthemen, so auch bei bei den Parteien in Karlsruhe. Verschiedene Konzepte wie Beschattung in der Innenstadt sollen die Auswirkungen des Klimawandels auffangen.