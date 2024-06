Alle Wahlergebnisse in einem Portal: Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2024 in Baden-Württemberg mit Grafiken, Tabellen und Texten. Die wichtigsten Infos zum Ergebnisservice.

Nach der Wahl ist vor der Auszählung: Wenn um 18 Uhr die Wahllokale in Baden-Württemberg schließen, ist noch jede Menge zu tun. Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer müssen die Stimmen sorgfältig auszählen. Vorrang hat die Europawahl vor der Ermittlung der Ergebnisse für die Kommunalwahlen oder der Mitglieder der Regionalversammlung. So ist es in der Kommunalwahlordnung (§ 51i) des Landes Baden-Württemberg geregelt. Deswegen stehen die Kommunalwahlergebnisse erst später fest. Außerdem gibt es bei der Europawahl nur eine Stimme, bei der Kommunalwahl hingegen sind es viele Stimmen und durch die Möglichkeit des Kumulierens und Panaschierens ist auch das Auszählen aufwendiger. Die Veröffentlichung der Ergebnisse ist abhängig von den Auszählungen in den Kommunen.

Wenn die Ergebnisse dann vorliegen, werden sie an das Statistische Landesamt übermittelt, geprüft und veröffentlicht. Diese Daten sind Grundlage für unser SWR Wahlergebnisportal.

Sie möchten wissen, wie Ihre Stadt oder Gemeinde gewählt hat? Einfach bei der Ortssuche "Mein Ort" Namen oder Postleitzahl Ihres Ortes eingeben und Sie bekommen das Wahlergebnis angezeigt, sobald es verfügbar ist.

Anders als bei der Europawahl werden die meisten der vorläufigen Endergebnisse der Kommunalwahl noch nicht in der Wahlnacht vorliegen, sondern erst am Montag oder Dienstag, in manchen Gemeinden sogar erst am Mittwoch, weil die Auszählung der Kommunalwahl wegen der Möglichkeit zum Kumulieren und Panaschieren mehr Zeit benötigt.

Die Zwischenergebnisse werden in Baden-Württemberg 2024 noch nicht an das Statistische Landesamt übermittelt. Mehrere Städte und Gemeinden bilden sie jedoch auf ihren Websites ab. Damit Sie sich schnell informieren können, bieten wir Ihnen den Link zur Website der von Ihnen gesuchten Stadt oder Gemeinde direkt nach der Ergebnisabfrage an, falls wir die Ergebnisse selbst noch nicht vom Statistischen Landesamt abrufen konnten.

Anders als bei der Europawahl gibt es bei Kommunalwahlen keine Schnellmeldepflicht an die Behörden. Deshalb kann es sein, dass eine Gemeinde ihr Ergebnis zwar bereits online auf ihrer Website anbietet, aber eben noch nicht an das Statistische Landesamt übermittelt hat. Damit Sie das Ergebnis trotzdem schnell finden, haben wir - wie oben bereits erläutert - die von Ihnen gesuchte Stadt oder Gemeinde direkt verlinkt.

Wenn alle Stimmen übermittelt sind, finden Sie dafür bei uns einen umfangreichen Analyseservice, bei dem Sie genau sehen können, wer besondere Gewinne oder Verluste eingefahren hat. Außerdem bieten wir dann für die Stadt- und Landkreise eine umfangreiche Strukturdatenanalyse an.

In vielen Orten treten bei der Kommunalwahl lokale Wählerlisten und -initiativen unter unterschiedlichsten Bezeichnungen wie "Freie Liste", "Unabhängige Wählergruppe" oder "Bürgerliste" an. Diese Vielzahl an Gruppierungen mit exaktem Namen in den kommunalen Wahlergebnissen der insgesamt 1.101 Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg darzustellen, würde einen unvertretbar hohen organisatorischen Aufwand bedeuten, der auch vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg (noch) nicht geleistet wird.

Gemeinsam mit dem Wahlforschungsinstitut Infratest dimap hat sich der SWR deshalb bei der Darstellung der Kommunalwahlergebnisse für diese Gruppierungen folgende Regeln festgelegt.

In den 25 größten Städten des Landes werden die Namen der einzelnen Wählergruppen wie auf den Wahlzetteln ausgedruckt angegeben.

In den anderen Städten und Gemeinden werden die unterschiedlichen Wählergruppen und -Initiativen unter dem Begriff "Wählervereinigungen" zusammengefasst.

Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg liefert für die Kommunalwahl eine einheitliche Liste für die Gemeinden und unterscheidet dabei nicht, ob die Partei null Stimmen erhalten hat oder gar nicht angetreten ist.

In immer mehr Gemeinden wird es bei der Kommunalwahl 2024 lediglich eine einzige Liste geben, auf der alle Bewerberinnen und Bewerber um einen Sitz für den Gemeinderat aufgeführt werden. Das betrifft vor allem kleinere Orte im ländlichen Raum. Deshalb werden dort häufiger sogenannte Einheitslisten aufgestellt. In diesem Fall findet keine Verhältniswahl statt, sondern hier wird per Mehrheitswahl entschieden. Die Personen mit den meisten Stimmen ziehen also dann in den Gemeinderat ein.

Bei der Kommunalwahl 2014 gab es in Baden-Württemberg 74 sehr kleine Gemeinden, in denen die Wählerinnen und Wähler nicht zwischen mehreren Parteien und Gruppierungen wählen konnten, weil es nur einen Wahlvorschlag gab. Vor fünf Jahren waren es schon 120 Orte. Und die Zahl dürfte weiter steigen. Grund dafür ist auch eine Wahlrechtsänderung, die es möglich macht, dass in Orten unter 5.000 Einwohnern doppelt so viele Personen antreten können, wie Sitze zu vergeben sind.

In solchen Fällen erscheint im SWR Wahlergebnisportal bei allen Parteien in der Ergebnistabelle "0 Stimmen". In der Grafik wird dann lediglich die "Partei"-Mehrheitswahl mit dem dazugehörigen Anteilswert 100 Prozent angezeigt.

Wie setzt sich in Ihrem Landkreis der neu gewählte Kreistag oder der Stadtrat der großen Städte zusammen? Um zum Ergebnis zu gelangen, können Sie unter dem Menüpunkt "Mein Kreis" die interaktive Karte verwenden oder über die A-Z-Liste den gewünschten Kreis oder die gesuchte Stadt direkt eingeben.

Das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap erstellt im Auftrag des SWR am Wahlabend exklusiv Prognosen für die Kommunalwahlen in Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe. Sie können sie unter dem Navigationspunkt Analysen und Prognosen abrufen.

Wenn alle Ergebnisse von den Kommunen vollständig übermittelt sind, können Sie in den Tabellen unter den Grafiken sehen, wer besondere Gewinne oder Verluste eingefahren hat. Außerdem bieten wir dann für die Stadt- und Landkreise eine ausführliche Strukturdatenanalyse an.