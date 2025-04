Ludwigshafen: Offenbar mehr Gewalt von Kindern und Jugendlichen

per Mail teilen

Die aktuellen Zahlen der Polizei deuten darauf hin, dass die Kriminalität von Jugendlichen und Heranwachsenden insgesamt gesunken ist. Ausnahmen gibt es insbesondere in zwei Bereichen: Gewalt und Pornos.

Wenn man alle Straftaten von Schwarzfahren über Diebstahl bis zu Mord zusammenrechnet, zeigt sich, dass insgesamt im vergangenen Jahr weniger Jugendliche als Tatverdächtige gelistet wurden. Bei Betrügereien, Fälschungen und ähnlichen Delikten ist die Zahl beispielsweise von 367 auf 309 tatverdächtige Jugendliche gesunken. Etwas rückläufig sind außerdem die Raubdelikte. Und: Es wurden weniger Ladendiebstähle angezeigt.

Zahl der Körperverletzungen steigt an

Gewalt unter jungen Menschen nimmt aktuell aber offenbar zu: In der Pfalz hat es laut Polizei vergangenes Jahr 642 Fälle von Körperverletzung durch Jugendliche und Heranwachsende gegeben. Zum Vergleich: Vor zwei Jahren waren es noch rund 100 Fälle weniger. Inwieweit das ein Grund zur Sorge ist, muss die Zeit zeigen: Die Polizei weist darauf hin, dass die Vergleichszahlen teilweise noch aus den Corona-Jahren kommen. Die Statistiken aus dieser Zeit sind nur bedingt repräsentativ, weil die Lebensumstände in so vielen Bereichen deutlich andere waren.

Auffällig ist außerdem die weiter hohe Zahl von Jungen und Mädchen, die pornographische Inhalte im Internet verbreiten, meist über soziale Netzwerke: Da gab es mehr als 200 Straftaten.