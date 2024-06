Nach Messerangriff in Mannheim: Schweigeminute und Tag des Gedenkens

Mit einer Schweigeminute wurde heute landesweit des getöteten Polizisten Rouven Laur gedacht. Auf dem Mannheimer Marktplatz hielt auch Bundespräsident Steinmeier inne.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Freitag des vor einer Woche getöteten Polizisten Rouven Laur auf dem Mannheimer Marktplatz gedacht. Steinmeier, Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) hielten um 11:34 Uhr in stiller Trauer inne. Die Polizei Baden-Württemberg hatte zu der Gedenkminute aufgerufen.

Zu diesem Zeitpunkt geschah am vergangenen Freitag der tödliche Angriff auf den 29 Jahre alten Polizisten Rouven Laur. Ein 25-jähriger Afghane hatte auf dem Marktplatz fünf Mitglieder der islamkritischen Bewegung "Pax Europa" sowie den 29-jährigen Beamten mit einem Messer verletzt. Laur starb am Sonntag an seinen Verletzungen. Steinmeier legte am Tatort ein Blumengebinde nieder. Auf dem Marktplatz in der Mannheimer Innenstadt kamen viele Menschen zusammen, um des Mannes zu gedenken. Landesweit verharrten zum gleichen Zeitpunkt Polizisten in stiller Trauer.

Die baden-württembergische Landesregierung hatte Mitarbeiter unter anderem der Ministerien, der Schulen und des Landtages gebeten, sich an der Schweigeminute zu beteiligen.

AfD will auf Marktplatz in Mannheim gegen Islamismus demonstrieren

In Mannheim wächst unterdessen die Sorge vor Zusammenstößen: So hat die AfD Baden-Württemberg für Freitagabend, 18 Uhr, zu einer Demonstration unter anderem gegen Islamismus auf dem Marktplatz aufgerufen. Zeitgleich soll es eine Gegendemonstration des Bündnisses "Mannheim gegen rechts" geben.

Gericht entscheidet, ob AfD-Demo in Mannheim stattfinden kann oder nicht

Die Stadt hatte am Dienstag vorläufig Veranstaltungen, wie Demonstrationen, auf dem Marktplatz verboten. Sie erklärte den Platz mit einer Allgemeinverfügung bis zum 16. Juni zum Ort des Gedenkens. Die AfD klagte dagegen. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe gab am Donnerstag dem Eilantrag statt. Daraufhin legte die Stadt Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) mit Sitz in Mannheim ein. Die Stadt hatte der AfD zuvor den nahegelegenen Paradeplatz als Ort der Demo vorgeschlagen. Die AfD hat das bisher abgelehnt. "Wir wollen zwei Tage vor der Europawahl genau dort demonstrieren, wo der islamistische Terror zugeschlagen hat, um ein klares politisches Signal in die ganze Republik zu senden", teilte der AfD-Landesvorsitzende Markus Frohnmaier mit.

Der VGH bestätigte dem SWR am Freitagmorgen auf Anfrage den Eingang der Beschwerde der Stadt. Wann der VGH dazu am Freitag eine Entscheidung fällt, steht laut einer Sprecherin nicht fest.

Zwei Kundgebungen und eine Demo am Freitagabend in Mannheim

Die Stadt Mannheim teilte am Freitagvormittag mit, zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr finde eine Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) mit rund 2.500 Teilnehmern auf dem Alten Messplatz statt. Eine weitere Kundgebung, angemeldet von AfD Baden-Württemberg, soll es laut Stadt von 18:00 bis 20:30 Uhr in der Innenstadt geben. Zusätzlich soll gegen 17:30 Uhr ein Demonstrationszug des Bündnisses "Mannheim gegen rechts" mit rund 800 angemeldeten Teilnehmern vom Alten Messplatz in Richtung Innenstadt starten. Es sei mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Die Stadt Mannheim stehe in engem Kontakt mit der Polizei. Rettungsdienste und Feuerwehr seien in erhöhter Bereitschaft, ebenso wurden die Krankenhäuser in Mannheim und Umgebung über die bevorstehenden Versammlungen informiert, "so dass dort entsprechende Vorbereitungen getroffen werden können".

Schweigeminute für Polizisten auch in Heilbronn

In Heilbronn versammelten sich Polizistinnen und Polizisten um 11:34 Uhr auf dem Marktplatz, um dort gemeinsam eine Minute zu schweigen und dabei ihres getöteten Kollegen gedenken. Die Schweigeminute sei ein sichtbares Zeichen der Solidarität innerhalb der Polizeifamilie, sagte der Heilbronner Polizeipräsident Frank Spitzmüller im Vorfeld. Sie solle auch die Verbundenheit mit dem Polizeipräsidium Mannheim zum Ausdruck bringen. An dem Gedenken nahmen auch der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) und städtische Führungskräfte teil.

Öffentliches Gedenken in Neckarbischofsheim

Rouven Laur stammte aus Neckarbischofsheim (Rhein-Neckar-Kreis). Dort findet am Freitagabend um 18 Uhr ein öffentliches Gedenken im Schlosspark statt. Die Stadtverwaltung rechnet eigenen Angaben zufolge mit etwa 1.000 Teilnehmenden. Nach einer Rede von Bürgermeister Thomas Seidelmann (parteilos) haben die Trauernden die Möglichkeit, Gedanken und persönliche Erinnerungen an Rouven L. auf Zettel zu schreiben. Diese sollen dann in ein Buch geklebt werden. Dieses Buch soll anschließend den Eltern des getöteten Polizisten übergeben werden.