In Gedenken an den auf dem Mannheimer Marktplatz getöteten Polizisten gibt es am Freitag eine Trauerfeier. Sie wird auf dem Friedrichsplatz und im SWR live übertragen.

In Mannheim wird am Freitagvormittag mit einer öffentlichen Trauerfeier des vor zwei Wochen im Dienst getöteten 29-jährigen Polizisten Rouven Laur gedacht. Die Feier beginnt um 11 Uhr im Kongresszentrum Rosengarten in Mannheim. Rouven Laur war am 31. Mai auf dem Mannheimer Marktplatz durch Messerstiche so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus starb.

Mehrere tausend Trauergäste in Mannheim erwartet

Zur Trauerfeier erwartet die Polizei im Mannheimer Rosengarten 2.300 Gäste - darunter Angehörige von Rouven Laur, geladene Gäste und Polizistinnen und Polizisten aus ganz Deutschland. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sowie Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) haben sich angekündigt.

SWR-Übertragung zur Trauerfeier

Plätze für andere Besucherinnen und Besucher wird es nach Angaben der Polizei nicht geben. Die Trauerfeier wird aber auf einer großen Leinwand in unmittelbarer Nähe auf dem Friedrichsplatz übertragen, sodass Interessierte sie dort verfolgen können. Der SWR überträgt die Trauerfeier am Freitag ab 10:50 Uhr im TV, hier im Livestream und auf facebook.com/SWRAktuell.

Großer Trauerzug der Polizei durch Mannheimer Innenstadt geplant

Die Polizei plant am Freitagvormittag nach eigenen Angaben einen großen Trauerzug quer durch die Innenstadt - vom Mannheimer Stadthaus N1 über die Planken zur Trauerfeier am Wasserturm. Wie die Stadt mitteilte, werden rund 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Der Demonstrationszug soll sich gegen 9:45 Uhr in Bewegung setzen. Autofahrerinnen und Autofahrer sowie Bahnreisende müssen laut Stadt bis in die Mittagsstunden mit Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt rechnen.

Schon zur Schweigeminute vor etwa einer Woche waren auch viele Bürgerinnen und Bürger auf den Mannheimer Marktplatz gekommen. Dort hatte am 31. Mai ein 25-jähriger Afghane insgesamt sechs Menschen mit einem Messer verletzt. Weil es sich bei ihm offenbar um einen Islamisten handelt, ermittelt die Bundesanwaltschaft in dem Fall.