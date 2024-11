CDU Mannheim nominiert Melis Sekmen als Bundestagskandidatin

per Mail teilen

Die CDU Mannheim hat Melis Sekmen als ihre Kandidatin für den Bundestagswahlkreis Mannheim nominiert. Die frühere Grünen-Politikerin war die einzige Bewerberin um das Amt.

Die Ex-Grüne Melis Sekmen wird für die Mannheimer CDU als Direktkandidatin in den Bundestagswahlkampf im Februar gehen. Sie wurde am Samstag mit 85,71 Prozent der Stimmen nominiert. Das teilte die Mannheimer CDU am Samstag mit. Das heißt, Melis Sekmen wird im Februar gegen SPD-Kandidatin Isabel Cadematori sowie gegen Nina Wellenreuther, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Mannheimer Gemeinderat, antreten.

Überraschender Wechsel: Sekmen wechselte im Sommer zur CDU

Die Mannheimerin Melis Sekmen ist vor drei Jahren über die Landesliste der Grünen in den Bundestag eingezogen. Im Sommer gab sie überraschend ihren Wechsel zur CDU bekannt. Diesen Schritt begründete sie damals mit unterschiedlichen Vorstellungen in Wirtschaftsfragen und Migrationspolitik. "Der Zuspruch nach meinem Wechsel ist für mich eine enorme Ermutigung, weiter für unsere gemeinsamen Werte und Inhalte zu kämpfen", sagte Sekmen am Samstag.

Gemeinsam mit den Mitgliedern möchte ich Mannheim zu einer CDU-Hochburg machen.

Das Direktmandat im Wahlkreis Mannheim hatte 2021 die SPD-Politikerin Isabel Cadematori geholt. Sekmen, damals Direkt-Kandidatin der Grünen, lag vier Prozentpunkte hinter ihr.