Die Initiatorin der "Fridays for Future"-Bewegung Greta Thunberg kommt offenbar nach Mannheim. Die umstrittene Pro-Palästina-Aktivistin soll am Freitag auf dem Marktplatz auftreten.



Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg kommt nach SWR-Informationen am Freitag nach Mannheim. Dort soll sie auf dem Marktplatz bei einer Pro-Palästina-Veranstaltung auftreten. Organisiert wird die Veranstaltung von mehreren Gruppierungen, darunter der Nahost-Gruppe Mannheim.

Kundgebung in Mannheim für Palästina

Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Internationale Solidarität mit Palästina und der Klima-Bewegung". Sie soll am Freitag um 18 Uhr auf dem Mannheimer Marktplatz beginnen. Thunberg soll laut einem Veranstaltungsplakat an einer Diskussion teilnehmen. Wie viele Teilnehmer dort erwartet werden, ist bislang unklar.

Klimaaktivistin Greta Thunberg mit einem Palästinensertuch. Bei einem Pro-Palästina-Protest in Kopenhagen wurde sie anscheinend wegen Hausfriedensbruch festgenommen. (Archivbild) IMAGO IMAGO / TT

Greta Thunberg: Vom Klimastreik zur Aktivistin für Palästina

Greta Thunberg ist 21 Jahre alt. Sie wurde weltberühmt, als sie im Jahr 2018 mit einem selbst gebastelten Plakat in einen Schulstreik für den Klimaschutz trat. In der Folge wurde sie vor allem für junge Menschen zum Vorbild. So entstand die "Fridays for Future"-Bewegung, die immer freitags für Klimaschutz demonstrierte. Im Zuge des Gaza-Krieges nach dem Hamas-Überfall auf Israel solidarisierte sich Thunberg mit den Palästinensern und trat auf mehreren pro-palästinensischen Demonstrationen auf. Kritiker warfen ihr daraufhin Antisemitismus vor.

Scharfe Kritik von Deutsch-Israelischer Gesellschaft

Die Deutsch-Israelische Gesellschaft in Mannheim hat den angekündigten Auftritt von Greta Thunberg scharf kritisiert. Thunberg präsentiere sich als „ausgewiesene Antisemitin“, heißt es in einer Mitteilung von Chris Rihm, dem Vorsitzenden der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Rihm rechnet bei der Kundgebung mit Antisemitismus und Judenhass.