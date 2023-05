Regisseur Michel Bergmann: Buch "Mameleben" enthüllt Familien-Story

per Mail teilen

Michel Bergmann ist Regisseur und Schriftsteller. Sein erster Krimi: "Der Rabbi und der Kommissar". Im Buch "Mameleben – oder das gestohlene Glück" spürt er seiner Familie nach.

Regisseur Michel Bergmann: Polizeiruf 110 und Otto Waalkes

Michel Bergmann ist Journalist, Regisseur, Produzent und Drehbuchautor. Er arbeitete für Film- und Fernsehproduktionen, unter anderem war er mitverantwortlich für "Otto – der Katastrophenfilm", verschiedene Folgen von "Polizeiruf 110" oder "Soko Wismar". Dann konzentrierte sich der gebürtige Schweizer aufs Schreiben.

Michel Bergmann: Neues Buch "Mameleben"

So arbeitete Michel Bergmann auf humorvolle Art die Nachkriegsgeschichte der Juden in Frankfurt am Main auf und ließ später den Krimi "Der Rabbi und der Kommissar" folgen. Sein aktuelles Buch "Mameleben – oder das gestohlene Glück" dreht sich um seine eigene Familie mit dem Fokus auf die verstorbene Mutter: Geboren 1916, hatte sie eigentlich den Wunsch, Tierärztin zu werden. Doch der Krieg veränderte alles.