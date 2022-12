Kabarettist mit kritischem Blick auf die Welt

per Mail teilen

Josef Hader gilt nicht nur als einer der bekanntesten und besten Kabarettisten Österreichs, sondern feiert auch mit Filmen große Erfolge.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Einer der vielleicht vielseitigsten Österreicher ist Josef Hader. Der Kabarettist, Schauspieler, Autor und Regisseur fühlt sich auf der Bühne und vor der Kamera gleichermaßen wohl. Allerdings bezeichnet er sich selbst nicht als "echten" Schauspieler: "Meine Möglichkeiten sind da limitiert", sagt er selbst.

»Ein richtiger Schauspieler kann aus allen Rollen etwas machen. Das kann ich nicht. Ich muss immer warten, bis etwas kommt, das zu mir passt. Ich bin durchaus ein Amateur-Schauspieler.«

Seinem Erfolg tut das keinen Abbruch: Er gilt nicht nur als der bekannteste Kabarettist seines Landes, sondern feierte auch mit Filmen wie "Vor der Morgenröte" oder als Kommissar Simon Brenner große Erfolge.

Mit "Hader on Ice" auf Tour

Sein aktuelles Bühnenprogramm "Hader on Ice" wirft einen kritischen Blick auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und ist, obwohl vor der Corona-Pandemie entstanden, aktueller denn je.

Wie viel eigener Zynismus in seinen Bühnenfiguren steckt und wie Josef Hader auf die aktuelle Politik in Österreich und Deutschland schaut, erfahren wir in SWR1 Leute.