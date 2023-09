Porno-Regisseurin Paulita Pappel will mehr Feminismus im Sex-Business

Was ist Pornografie?

So definiert der Bundesgerichtshof "Pornografie":

»Als pornografisch ist eine Darstellung anzusehen, wenn sie unter Ausklammerung aller sonstigen menschlichen Bezüge sexuelle Vorgänge in grob aufdringlicher, anreißerischer Weise in den Vordergrund rückt und ihre Gesamttendenz ausschließlich oder überwiegend auf das lüsterne Interesse des Betrachters an sexuellen Dingen abzielt.«

Quelle: Polizei Bayern