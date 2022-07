per Mail teilen

privat

"Sex ist die älteste Form der Kommunikation!"

Und deshalb ist es wichtig, dass wir miteinander auch körperlich gut ins Gespräch kommen, meint die Sexologin Katrin Hinrichs. Wie das funktioniert, wissen oft auch junge Paare nicht und müssen erst mal lernen, einen natürlichen Zugang zu ihrem Körper und ihrer Sexualität zu finden. Denn oft sind sie entweder nicht richtig aufgeklärt oder haben durch Pornografie eine völlig falsche Vorstellung davon, was eine gelungene Sexualität in einer Partnerschaft ausmacht.

Wenn der Hund mehr Streicheleinheiten als der Partner bekommt...

Dann läuft etwas gehörig schief. Doch gerade in langen Beziehungen ist das oft der Fall, weiß Katrin Hinrichs. "Langfristige Beziehungen sind ein Sexkiller, weil das Gehirn anfängt, sich zu langweilen." Ihr Tipp:

»Setzen Sie emotionale Kontaktpunkte! Sich Zeit für den Anderen nehmen, gemeinsam Neues erleben, den Anderen wahrnehmen kann auch die Sexualität wieder beflügeln.«

Neustart

Katrin Hinrichs hilft in ihrer Praxis Menschen, die Sexualprobleme haben. Eigentlich ist sie studierte Betriebswirtin, machte erst im fortgeschrittenen Alter gegen den Willen Ihres Mannes und ihrer beiden Töchter eine Ausbildung zur klinischen Sexologin. In ihrem Podcast "Ich frag für einen Freund" behandelt sie alle Fragen rund ums Thema Sex. Hinrichs ist verheiratet mit dem ehemaligen Spiegel-Chefredakteur und Herausgeber der "Welt" Stefan Aust, der sich nach eigener Aussage nie mit ihr zusammen in eine Talkshow setzen würde.