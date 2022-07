per Mail teilen

Beschreibt die vielfältigen Veränderungen in der Sexualität durch die digitale Revolution.

Nicht nur Videokonferenzanbieter, Streamingdienste und Toilettenpapierproduzenten verzeichnen unerwartete Zuwächse in der Corona-Pandemie, auch Anbieter pornografischer Websites werben mit Rekordumsätzen. „Die rasant wachsende Pornoindustrie bleibt nicht ohne Folgen für Beziehung, Privat- und Arbeitsleben“, sagt Heike Melzer. „Das Internet ist dabei, unser aller Leben, die Liebe und unsere Sexualität nachhaltig zu verändern“. Heike Melzer ist Paar- und Sexualtherapeutin. Die Fachärztin für Neurologie und ärztliche Psychotherapeutin war Managerin in einer großen amerikanischen Unternehmensberatung. In „Scharfstellung - die neue sexuelle Revolution“ beschreibt sie die vielfältigen Veränderungen von Intimität und Sexualität durch die digitale Revolution.