per Mail teilen

Lars Haider, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, ist sonst ein Mann, der sich akribisch an die Fakten hält. Jetzt lässt er seiner Fantasie freien Lauf und schlüpft in die Haut von Reporter Lukas Hammerstein, der die Morde an diversen Journalistenkollegen aufklärt.

"Einer muss den Job ja machen"

So heißt der erste Krimi von Lars Haider – nicht ganz zufällig wie der Song von Udo Lindenberg, mit dem Haider eine WhatsApp-Freundschaft pflegt. Und dass darin ein Hamburger Bürgermeister vorkommt, der Ambitionen auf das Kanzleramt hat – auch das dürfte kein Zufall sein.

Kanzlerkenner

Lars Haider gehört zu den Journalisten, die Olaf Scholz besser kennen dürften als die meisten. Seit 2011 begleitete er ihn eng, hat ihn viele Male interviewt – und Scholz selbst hat ihm prophezeit, eines Tages Kanzler zu werden. Haiders Biografie über Scholz wurde 2022 zum "Spiegel"-Bestseller.

Was er sonst noch macht ...

Intensiv hat er sich außerdem mit dem "Phänomen Markus Lanz" beschäftigt, der erst viel kritisiert wurde, es dann aber schaffte, dass seine Talkshow zu einer der wichtigsten politischen Bühnen wurde. Ansonsten begeistert sich Haider für Basketball und ist Gastgeber des Weinpodcasts "Vier Flaschen", der alle zwei Wochen erscheint.