Er war Star bei "Mainz bleibt Mainz", ist mittlerweile von Deutschlands Kabarettbühnen nicht mehr wegzudenken. Ihr könnt ihm nah sein: Bei der SWR1 "Lachwanderung".

Fastnacht 24/7

Die Mainzer Fastnacht hat ihn berühmt gemacht. Lange schon ist er dort raus, nach dem Motto: "Da sollten nur Leute auftreten, die das nicht beruflich machen." Seitdem ist Tobias Mann unterwegs. In ausverkauften Kulturhallen und in Satire-TV-Sendungen aller Art. Damit hat er quasi seine Art von (Fastnachts-)Humor ausgeweitet auf das ganze Jahr und das ganze Land.

Mann gegen Mann

Wer so heißt, kann natürlich prima mit seinem Namen spielen. "Mann gegen Mann" heißt sein aktuelles Programm. Politisch? Ja. Gesellschaftskritisch? Auch ja. Comedy? Auch drin. Man(n) macht alles gemischt.

Lachwanderung

Ein besonderer Termin ist nicht nur der SWR1 Leute-Tag am 1. Oktober, sondern auch der Sonntag darauf: Tobias Mann geht mit SWR1 Rheinland-Pfalz auf "Lachwanderung". Gewandert wird in Rheinhessen, natürlich einschließlich einer kabarettistischen Pause in Dexheim. 100 Personen können mitwandern und lachen. Tickets kaufen kann man nirgends, Tickets gewinnen in der Woche vor dem 8. Oktober bei SWR1 Rheinland-Pfalz.