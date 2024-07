So erlebte der Journalist Werner Sonne den Angriff der Hamas auf Israel

per Mail teilen

Wieder ein Angriff auf Israel

Werner Sonne ist am 7. Oktober 2023 in Israel, als um 6.30 Uhr morgens Sirenen heulen, ihn aufschrecken und zwei Explosionen folgen. Sein erster Gedanke: schon wieder! Die Geschichte wiederholt sich. Eigentlich war er zum 50. Jahrestag des Jom-Kippur-Krieges nach Israel gereist. Der war einen Tag zuvor, am 6. Oktober. Als junger ARD Hörfunkreporter hatte er 1973 aus Israel berichtet.

Israel wurde völlig überrascht

Auch damals war der Staat der Juden völlig blind von dem Angriff der Araber überrascht und anfangs in eine existentielle Krise gebracht worden. Die hochgelobten Geheimdienste hatten völlig versagt. In "Israel und wir" beleuchtet Werner Sonne die Geschichte der deutsch-israelischen Beziehungen. Und er fragt, wie weit geht die Solidarität angesichts einer israelischen Regierung, der rechtsextreme Minister angehören?

Werner Sonne begann seine journalistische Karriere im WDR Hörfunk. Später wechselte er zum Fernsehen, war unter anderem Korrespondent in Washington und Warschau.