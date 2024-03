Jean Asselborn: der "letzte Europäer" liebt klare Worte

per Mail teilen

Mehr als 19 Jahre lang war Jean Asselborn Außenminister von Luxemburg. Ein bewegtes politisches Leben, geprägt von Krisen in Europa und der Welt. Was bewegt ihn heute?

Jean Asselborn, Ex-Außenminister von Luxemburg

Jean Asselborn: keiner war länger Außenminister als er

So nannten ihn viele: den "letzten Europäer". Jean Asselborn war in vielen Belangen eine Ausnahmeerscheinung in der Politik, stand für klare und auch mal markige Worte. Seine Einschätzungen und sein Rat waren zuletzt aufgrund seiner langen Erfahrung als Außenpolitiker immer häufiger gefragt.

Asselborn als Krisenmanager: Migration, EU-Finanzen, Ukraine

Luxemburg, dem zweitkleinsten Land der EU, gab er ein gewichtiges Wort in der europäischen Gemeinschaft und damit in der ganzen Welt. Die längste Zeit im Amt hatte es Asselborn mit internationalen Krisen zu tun: Die EU-Finanzkrise, die Migrationskrise und Herausforderungen im transatlantischen Verhältnis sind nur einige. Als seine Partei LSAP 2023 die Wahlen im Großherzogtum Luxemburg verlor, schied er aus der Regierung aus und kündigte auch seinen Abschied aus der Politik an.

Dabei wäre seine Erfahrung heute so gefragt wie lange nicht: Europa und die Europäische Union stehen angesichts des Krieges in der Ukraine, drohenden politischen Umwälzungen und europakritischen Tendenzen in einigen Mitgliedsstaaten und einer unklaren Perspektive im transatlantischen Verhältnis vor enormen Herausforderungen.

Vom Stahlarbeitersohn zum Außenminister

Jean Asselborn ist ein Kämpfer, als Sohn eines Stahlarbeiters kämpfte er sich hoch: Er holte das Abitur nach, studierte, wurde Bürgermeister in seiner Heimat Steinfort und schließlich Außenminister. Für seine Verdienste um das deutsch-luxemburgische Verhältnis erhielt Jean Asselborn das Bundesverdienstkreuz. Der 74-jährige ist verheiratet und hat zwei Töchter, er ist passionierter Radsportler und schreckt auch vor Berggipfeln nicht zurück.

In SWR1 Leute schauen wir auf sein bewegtes politisches Leben zurück, schauen, was Jean Asselborn inzwischen macht und hören seine Einschätzungen zu den vielen aktuell drängenden außenpolitischen Themen.