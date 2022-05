per Mail teilen

»Flucht ist für mich die Reise, die Du nicht bestellt hast.«

Krieg in der Ukraine

Nach Tagen und Nächten im Keller nach dem Angriffskrieg in der Ukraine, wollte Tetyana vor allem eines: ihre 4-jährige Tochter vor den russischen Bomben und Raketen in Sicherheit bringen. Deshalb entschied sie sich zur Flucht. Seit April lebt die 42-Jährige nun in Metzingen im Kreis Reutlingen.

Metzingen: nur eine Heimat auf Zeit

Tetyana ist beseelt von dem Gedanken, in die Ukraine zurückzukehren. Metzingen soll für sie, ihre Tochter und ihre Schwiegermutter nur eine "Heimat auf Zeit" sein, sagt sie.

Krieg, Flucht, Glaube

Im Gespräch erzählt sie von ihrem Leben vor dem Krieg, ihren Leidenschaften und sie spricht über die Flucht.