per Mail teilen

Ein ganz neuer Blick auf den Wald: Was bedeutet er für Menschen, Tiere und Pflanzen? Dokumentarfilmer Jan Haft verschafft uns intensive Einblicke. Aus der Sicht des Filmemachers genauso wie aus der Sicht des Naturschützers.

Faszinierendes direkt vor der Haustür

"Unsere Wälder" heißt Jan Hafts neues Buch, passend zur mehrteiligen Dokumentation in der ARD-Mediathek. Jan Haft filmt quasi in der Nachbarschaft. Und bringt auf spannende Weise die Natur dort näher. Die faszinierende Schönheit, aber auch die Gefahr, in der sich der Wald befindet.

Technik

Jan Haft beherrscht die Technik des Naturfilmens wie kaum ein Anderer. Er erschafft Bilder mit großer Ästhetik und mit großer Nähe. Und liefert in der Sendung Antworten auf die Frage, wie man das eigentlich anstellt, zum Beispiel ein Kauz-Paar mit seinem Nachwuchs so intensiv und nah beobachten zu können.

Heinz Sielmann

Den großen Tierfilmer Heinz Sielmann lernte er als junger Mann kennen, damals ohne zu ahnen, dass er selber mal Naturdokumentationen produzieren würde. Das nächste Projekt ist schon in den Startlöchern. Nach dem Wald geht es bald um "Unsere Seen".