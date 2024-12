Ingmar Krimmer ist Bäcker des Jahres 2024. Er versorgt seit 10 Jahren mit seiner Bäckerei den Ort Untermünkheim im Landkreis Schwäbisch Hall mit Brot, Brezeln und Christstollen.

Plätzchen, Stollen, Brezeln - lohnt sich der Aufwand?

Natürlich muss eine Bäckerei gut wirtschaften. Die Dorfbäckerei hat Krimmer innovativ neu gedacht und präsentiert den Betrieb als besonders nachhaltig. Die Rohstoffe für Brot und Gebäck kommen alle aus der Region. Momentan merke er natürlich auch die steigenden Preise, dennoch ist ihm die regionale Qualität wichtig.

Hohenlohe – das ist einfach eine wunderschöne Gegend, wo es auch viele Produzenten gibt, mit denen wir zusammenarbeiten können.

Warum lieben die Deutschen Brot?

Es gibt über 3000 Sorten Brot in Deutschland, das macht die deutsche Brotback-Kunst so einzigartig, erzählt Ingmar Krimmer. Vollkornbrot nimmt in Deutschland eine besondere Rolle ein. Ingmar Krimmer merkt man die Begeisterung für Brot und Brezeln an.

Was wir brauchen, ist die Familie, die ältere Frau, der junge Mann, die zu uns in den Laden kommen und die begeistert sind von dem, was wir tagtäglich tun.

Wie wird man Bäcker?

Aufgewachsen ist Krimmer mit neun Geschwistern in einer Pfarrersfamilie. Schon als Kind merkte er, dass Backen die Menschen glücklicher macht. Durch seine Back-Künste konnte er sich von seinen Geschwistern abheben. Heute ist er Meister seines Handwerks, Brotsommelier, Buchautor und Podcaster.

Altes Handwerk neu gedacht

Ingmar Krimmer probiert immer wieder neue Wege aus, sowohl in der Backstube als auch außerhalb. Auch, um für diesen anspruchsvollen Beruf Werbung zu betreiben. Warum man auch als Quereinsteiger Bäcker werden sollte, erzählt er in SWR1 Leute.