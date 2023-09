Douce Steiner vom Hirschen in Sulzburg wurde vom Guide Michelin zu Deutschlands bester Köchin des Jahres 2023 gekürt. In SWR1 Leute verrät sie, was gutes Essen ausmacht.

Sterneköchin Douce Steiner ist zu Gast in SWR1 Leute. Sie ist Köchin des Jahres 2023. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-tmn | Nicole Jankowski Douce Steiner ist Deutschlands beste Köchin: Der Restaurantführer "Gault & Millau" hat sie als Köchin des Jahres 2023 ausgezeichnet. Damit holte zum ersten Mal eine Frau den Titel. Steiner ist Küchenchefin des Hotelrestaurants "Hirschen" in Sulzburg im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald. Sie überzeugte die Jury mit ihren Kreationen. Steiner sagt, die Sterne des Guide Michelin seien zwar schön, aber sie koche auf dem Niveau, weil es ihr eigener Anspruch sei. Dass sie dafür belohnt werde, sei ein großes Glück. Ich mach das, was ich liebe. Ich koche das, was ich selber gerne esse und bin mega glücklich, so tolle Gäste zu haben und sehr glücklich über mein ganzes Team. Michael Wissing BFF So wurde Douce Steiner zur Köchin des Jahres 2023 Steiner wuchs zweisprachig auf. Seit 2008 führt sie den Hirschen, den sie von ihren Eltern Hans-Paul Steiner (zwei Michelin-Sterne) und ihrer Mutter Claude Steiner (Französin und Gastronomin) übernommen hat. Vor zehn Jahren erhielt sie den zweiten Michelin-Stern, den ihr Vater viele Jahre für den Familienbetrieb erkocht hatte. Sie ist damit Deutschlands einzige Zwei-Sterne-Köchin. Wir ticken alle ein bisschen anders, man kann auch sagen, wir sind nicht normal. Wir lieben ein Leben der Extreme. Das sagt Douce Steiner über die Sterne-Köche. Die Leidenschaft zu Extremen und zum Kochen hat sie an ihre Tochter Justine weitergegeben, die die Familientradition fortsetzen will. Deutschlands beste Köchin Douce Steiner ist zu Gast in SWR1 Leute.