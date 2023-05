picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Eventpress | Eventpress Golejewski

Über Nacht zum mit Filmpreisen ausgezeichneten Leinwand-Star

Mit über 40 hat Meltem Kaptan ihren ersten Kinofilm gedreht und wurde damit über Nacht zum Star. Für ihre Hauptrolle in "Rabiye Krunaz gegen George W. Bush" hat sie nicht nur den Silbernen Bären, sondern auch den Deutschen Filmpreis und den Deutschen Schauspielpreis bekommen. Doch vor allem hat Meltem Kaptan ein riesen Herz – und ein Faible für gute Küche.

»Ruhm war mir schon immer egal«

Wenn Meltem Kaptan das sagt, nimmt man ihr das ab. Sie hat einfach das gemacht, was sie schon immer gemacht hat: Ihren Beruf mit Leidenschaft ausgeübt. Wenn sie damit plötzlich berühmt wird, freut sie sich über die Drehangebote, will aber auch der Comedybühne treu bleiben.

Türkische Küche im Deutschland-Check

So bodenständig wie Meltem Kaptan ist, ist auch die türkische Küche, die sie liebt: Ohne viel Bohei, mit Zutaten, die man in jedem Supermarkt kriegen kann und die jeder problemlos nachkochen kann. Und da sich Meltem Kaptan sicher ist, dass ihre Mama die beste Köchin überhaupt ist, hat sie das Kochbuch mit ihrer Mutter zusammen geschrieben. Ihr deutscher Ehemann hat das Ganze dann der "Alman Prüfung" unterzogen und alles akribisch nachgekocht, um zu sehen, ob das auch für den deutschen Gaumen taugt.

Comedy gegen deutsch-türkische Vorurteile

Das Beste aus Deutschland und der Türkei zu vereinen, war Meltem Kaptan schon immer ein Anliegen - auch in ihren Comedyprogrammen, in denen sie sich gerne mal über deutsch-türkische Vorurteile lustig macht. Meltem Kaptan ist 1980 in Gütersloh geboren und in Ostwestfalen aufgewachsen, genau gesagt: in Harsewinkel, "wo es mehr Mähdrescher und Kühe gibt als Menschen."

»Ich bin eine rheinische Frohnatur.«

Sie studierte Anglistik, Medienwissenschaft und Grafik/Malerei in Marbug, absolvierte später eine Schauspiel- und Gesangsausbildung in Istanbul und Washington. Später trat sie mit Stand-up-Comedy in "Nightwash Live" und zahlreichen anderen Formaten auf. Seit 2019 ist sie eine von drei Gastgeberinnen der ARD Kabarett-Sendung "Ladies Night".