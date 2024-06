Georg Streiter | Journalist

Georg Streiter war Sprecher von Angela Merkel, war Politik-Chef bei der Bild-Zeitung und ist unheilbar an Lungenkrebs erkrankt. Mehr als 30 Chemotherapien hat er bereits hinter sich. Er sei jetzt auf der Zielgeraden, wisse nur nicht, wie lang die noch ist. Streiter spricht über das Warten auf den Tod und ein gelebtes Leben, das für mehrere Menschen reicht.

In Luxemburg wurde Georg Streiter geboren, machte in Bonn Abitur und begann seine journalistische Laufbahn bei der "Bonner Rundschau". 1979 wurde er Redakteur bei der Bild-Zeitung in Köln und sagt: "Im Kölschen Klüngel habe ich fast alles über Politik gelernt." Für ihn folgten Stationen beim Express, Hamburger Morgenpost, Bild am Sonntag und Max. Streiter war der Erfinder der legendären Bild-Schlagzeile "Wir sind Papst". 2010 wechselte er die Seiten und wurde Sprecher von Silvana Koch-Mehrin, die damals Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments in Brüssel war. Im September 2011 berief ihn Angela Merkel zum stellvertretenden Sprecher der Bundesregierung. Ende März 2018 schied er aus dem Dienst aus und machte sich mit einer Beraterfirma Streiter&Streiter selbstständig. Er ist der eine Streiter – der andere Streiter war sein Sohn Oskar, der am 30. Januar 2022 starb.

