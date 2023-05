So denkt die russische Bevölkerung über den Krieg gegen die Ukraine

Demian von Osten kennt als langjähriger Moskau-Korrespondent die Stimmung in der russischen Bevölkerung und wie Putin sich im Angriffskrieg gegen die Ukraine eingerichtet hat.

Der Angriffskrieg gegen die Ukraine und seine Vorläufer

Fünf Jahre lang berichtete ARD Korrespondent Demian von Osten aus Moskau. Für Russland und die Region interessiert er sich schon lange. Bereits 2014 berichtete er von vielen Schlüsselereignissen der Ukraine-Krise. Vom Umsturz auf dem Maidan, der Annexion der Krim als auch vom Beginn des Ostukraine-Kriegs.

Er wirkte an der gemeinsamen Produktion von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung über den Abschuss von Flug MH17 über der Ostukraine mit, die für den Deutschen Fernsehpreis nominiert war. Demian von Osten vertrat Korrespondenten in den ARD Studios in Washington, New York, Paris und Brüssel. Er ist in Bonn geboren, studierte Politik und Betriebswirtschaften in Mannheim und Lyon und spricht sieben Sprachen. Er gilt als Experte für Social Media und gibt seit Jahren Seminare in Social Media-Recherche und -Verifikation.