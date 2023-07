Idylle Bauernhof? So hat sich die Landwirtschaft in BW verändert

Auf dem Bauernhof leben klingt nach Idylle. Aber die Landwirtschaft in BW hat sich verändert. Historiker Ewald Frie erforscht, wie.

Idylle Bauernhof? Ewald Frie wurde als neuntes von elf Geschwistern einer katholischen Bauernfamilie geboren. Er wuchs in einer ländlichen Umgebung auf, die sich schnell veränderte. Die in den 1950er Jahren noch einträglich wirtschaftenden Bauernfamilien galten in den 60er und 70er Jahren plötzlich als rückständig und ärmlich. Auch die Landwirtschaft veränderte sich grundlegend. Dieser Strukturwandel hält bis heute an. Beispiel Baden-Württemberg: Seit 1999 haben rund ein Drittel der landwirtschaftlichen Betriebe aufgegeben. Das sind rund 730 Betriebe pro Jahr. Mit dem Klimawandel stehen Landwirte vor einer weiteren Herausforderung.

»In der Rückschau wirkt das bäuerliche Leben der 50er-Jahre dem Mittelalter näher als unserer Zeit.«

Idylle Bauernhof: So hat sich die Landwirtschaft verändert

Heute ist Ewald Frie Historiker und Professor an der Uni Tübingen. Für seine Geschichte "Ein Hof und Elf Geschwister - Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben" hat er seine zehn Geschwister, geboren zwischen 1944 und 1969, befragt, wie sie diese Zeit des Strukturwandels erlebt haben. Für sein Buch erhielt Frie jetzt den Deutschen Sachbuchpreis 2023.